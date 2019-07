Βίντεο καταγράφει τον μεγαλύτερο λευκό “καρχαρία”

Ο Gregory Long, ένας χρήστης του Twitter και κάτοχος σκάφους, κατάφερε να καταγράψει σε βίντεο που δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter έναν λευκό καρχαρία, που εκτιμάται να είναι μεγαλύτερος από 7μιση μέτρα σε μήκος και να έχει βάρος γύρω στους 2μιση τόνους.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο λευκό καρχαρία που εθεαθή ποτέ.

Jaws does exist 🦈

25-30 foot

5000lbs

Spotted off of Martha’s Vineyard 😬😬😬 #WednesdayWisdom pic.twitter.com/OI9bac9HTB

— Gregory Long (@Yellowbusdecals) July 10, 2019