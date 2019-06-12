Αριστεύσαντες σε σχολεία του Νομού Χανίων
Αριστούχοι 4ου Γυμνασίου Χανίων
Α’ τάξη
ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 19 12/14
ΣΤΡΟΜΠΑ ΙΩΣΗΦ – ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΛΩΡΑΝ – ΙΜΠΕΡ 19 12/14
ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 19 11/14
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΣΟΛΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/14 ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 8/14
ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΣΗΦ 19 8/14
ΠΟΛΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΡΙΚΑ 19 8/14
ΛΕΚΜΠΕΛΛΟ ΣΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑ 19 7/14
ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 7/14
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 6/14
ΖΟΛΙΝΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19 6/14
ΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 19 5/14
ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 19 5/14
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/14
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/14
ΝΤΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 12/14
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 11/14
ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/14
ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 8/14
ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 7/14
Β’ τάξη
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 8/14
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 8/14
ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 4/14
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/14
ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19
ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/14
Γ’ τάξη
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 12/14
ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/14
ΓΚΟΥΡΝΤΟΥΖ ΟΛΓΑ ΓΙΟΥΡΙ 19 7/14
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 6/14
ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 6/14
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 6/14
ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 6/14
ΒΑΝΓΓΕΛΙΣ ΑΛΙΣΙΑ ΑΡΙΣΤΙΔΙΣ 19 5/14
ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 3/14
ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/14
ΖΑΧΑΡΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1/14
ΚΟΡΚΑΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19
ΘΑΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ ΓΙΑΣΑΡ 18 13/14
ΓΛΑΡΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 9/14
ΚΑΖΑΖΗ ΑΡΣΕΛΑ ΝΙΚΟ 18 7/14