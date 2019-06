Το ΓΕΛ Ακρωτηρίου στο Λουλέ Πορτογαλίας











Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες και η δεύτερη εκπαιδευτική μετακίνηση στο πλαίσιο του Erasmus+ “W.A.T.E.R.- World’s Attitude to the Treasure – Environment and Responsibility”», στο οποίο συμμετέχει το ΓΕΛ Ακρωτηρίου.

H δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματός μας πραγματοποιήθηκε στο Λουλέ της Πορτογαλίας από τις 11 ως τις 18 Μαΐου. Εκεί, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας φιλοξενήθηκαν από το σχολείο Escola Secundária de Loulé και συμμετείχαν σε διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις, με βασικό στόχο την καλλιέργεια της οικολογικής ευαισθησίας και συνείδησης.

Ειδικό θέμα της επίσκεψής μας ήταν η μελέτη της χλωρίδας και της πανίδας και η σύγκριση της βιοποικιλότητας των χωρών-εταίρων του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μας παρουσίασαν καλλιτεχνικό δρώμενο, εκπόνησαν σχετικές εργασίες αλλά και συμμετείχαν σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, που οργάνωσε το σχολείο που μας φιλοξένησε.

Η εκπαιδευτική μας ομάδα, μαζί με τις αντίστοιχες ομάδες από τη Λετονία, την Τουρκία, την Ιταλία και -φυσικά- την Πορτογαλία, επισκέφτηκε το νησί και την πόλη του Φάρο στη νότια Πορτογαλία. Περιηγήθηκε στον υδροβιότοπο της Ria Formosa. Έκανε συλλογή και ανάλυση υδάτων. Συμμετείχε σε εργαστήριο κυανοτυπίας. Γενικότερα, είχε την ευκαιρία να ζήσει μια εβδομάδα πλούσια σε εκπαιδευτικές και οικολογικές δράσεις, αναπτύσσοντας περαιτέρω την ευαισθησία της απέναντι στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων και γενικότερα των φυσικών πόρων και τη συνείδηση ότι η μοίρα των ανθρώπων πάνω στο πλανήτη είναι κοινή.

Φυσικά, σταθερό όφελος του προγράμματος, η επικοινωνία με νέους από άλλες χώρες, η δημιουργία φιλικών σχέσεων, το ξεπέρασμα προκαταλήψεων και φόβων. Η συνειδητοποίηση ότι οι ίδιες αγωνίες, τα ίδια όνειρα και παρόμοια προβλήματα χαρακτηρίζουν τη ζωή των νέων ανθρώπων σε όλες τις χώρες.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και την όμορφη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα.

Η επίσκεψη, όπως την είδαν και την έζησαν οι μαθητές μας

Συνολικά για την επίσκεψη μας στην Πορτογαλία μπορώ να πω τα καλύτερα.

Ήταν μια εβδομάδα που γνώριζα συνεχώς καινούρια πράγματα και έζησα καταστάσεις είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες που όμως όλες είχαν κάτι να μου δώσουν και να με μάθουν. Συνάντησα και συναναστράφηκα με καταπληκτικά άτομα, πέρασα μοναδικές στιγμές μαζί τους και με έκαναν να νιώσω ευπρόσδεκτος. Κάναμε ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες δραστηριότητες και ξεφύγαμε από την καθημερινότητα με τον πιο ωραίο τρόπο. Αν και έχασα ένα κιλό ήταν μια από τις ωραιότερες βδομάδες τις μέχρι τώρα πορείας μου!!

Νίκος

Το ταξίδι στην Πορτογαλία ήταν μία υπεροχή εμπειρία. Εκτός από το γεγονός ότι γνωρίσαμε καινούρια παιδιά με τα οποία περάσαμε αναπάντεχα καλά και θέλουμε να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας μαζί τους, ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην καθημερινότητά τους άτομα από διαφορετικές χώρες αλλά και να συμμετέχουμε σε πρωτότυπες δράσεις που η καθεμία είχε κάτι να μας διδάξει. Κρατήσαμε μόνο τις όμορφες στιγμές και περιμένουμε με ανυπομονησία να τους φιλοξενήσουμε κι εμείς.

Ελένη

Έζησα μια πολύ πρωτότυπη και ξεχωριστή εμπειρία που σίγουρα θα τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχω την ευκαιρία να την ξαναζήσω. Παρόλο που συνάντησα κάποιες αναμενόμενες δυσκολίες στο τέλος μου απέμειναν κυρίως θετικά συναισθήματα. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους και κάποιους από αυτούς θα ήθελα να τους κρατήσω στη ζωή μου. Η όλη διαδικασία ήταν ένα μάθημα για εμένα και μια πρόκληση. Δοκίμασα τον εαυτό μου και είχα την ευκαιρία να συμβιώσω με άτομα που ενώ είμαστε συνομήλικοι, μεγαλώνουμε σε διαφορετικές χώρες και έχουμε διαφορετικές συνήθειες. Παράλληλα, ταξίδεψα σε ένα όμορφο μέρος, είδα πολλά τοπία μα πάνω από όλα γνώρισα έναν νέο πολιτισμό και έναν άλλο τρόπο ζωής, τους οποίους δεν θα είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω αν δεν συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα.

Δανάη

Το ταξίδι στην Πορτογαλία ήταν μια μοναδική εμπειρία για μένα. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι, η πρώτη φορά σε αεροπλάνο, η πρώτη φορά σε τρένο. Γνώρισα απίστευτα παιδιά, έζησα την καθημερινότητα ενός άλλου πολιτισμού, είδα πως κυλάει η ζωή σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Δέθηκα πολύ με τα παιδιά από τις άλλες χώρες και ο αποχαιρετισμός μου ήταν δύσκολος δεδομένου ότι τους περισσότερους ίσως να μην καταφέρω να τους ξαναδώ.Αυτή η εμπειρία ήταν η καλύτερη της μέχρι τώρα πορείας μου και μακάρι όλοι να είχαν την ευκαιρία να τη ζήσουν.

Ερωφίλη

Η Πορτογαλία μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι από τα ταξίδια που θα μου μείνουν αξέχαστα. Από την πρώτη στιγμή ως την τελευταία ήταν σαν παραμύθι. Καταρχήν, η ομάδα μας ήταν καταπληκτική. Τα παιδιά ήταν εκπληκτικά, όπως και οι καθηγητές. Μετά με τα παιδιά στην Πορτογαλία με άλλα δέθηκα περισσότερο, με άλλα λιγότερο. Αλλά και πάλι δεν θα άλλαζα κανένα. Ήταν όλοι αξιολάτρευτοι. Και όποια δραστηριότητα κάναμε ήταν καταπληκτική. Ειδικά αυτές στην θάλασσα, αν και δεν τα κατάφερνα πολύ καλά. Η κοπέλα που με φιλοξένησε ήταν απλά υπέροχη, όπως και η οικογένεια της. Ανυπομονώ να ξανά συναντήσω αυτά τα παιδιά.

Ειρήνη

Η επίσκεψη στην Πορτογαλία ήταν συνολικά μια πολύ όμορφη εμπειρία. Γνώρισα καινούργιους ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες και πιο πολύ αυτήν της Πορτογαλίας. Οι οικογένεια που με φιλοξένησε ήταν πολύ φιλική, φιλόξενη και γενναιόδωρη. Το θέμα ήταν ενδιαφέρον, αν και κάποιες δραστηριότητες δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένες με αυτό, όπως οι περίπατοι στο κέντρο των πόλεων Λουλέ και Φάρο. Παρόλ’ αυτά βοήθησαν ιδιαίτερα στο να γνωριστούμε καλύτερα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και να γνωρίσουμε τις πόλεις. Προσωπικά, δεν είχα την τύχη να δημιουργήσω στενές φιλικές σχέσεις γιατί δεν υπήρχε ο χρόνος να έρθω πολύ κοντά με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα από τα άλλα κράτη, αλλά μόνο μ’ αυτούς από τη χώρα μου.

Χριστίνα

Γενικά, το ταξίδι στην Πορτογαλία ήταν μια μοναδική εμπειρία. Όλοι μάς υποδέχτηκαν πολύ θερμά, καθιστώντας έτσι την περίοδο φιλοξενίας μας ευχάριστη. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω συναρπαστικά άτομα, με τα οποία και μοιράστηκα υπέροχες εμπειρίες. Επιπλέον, κατάφερα να γνωρίσω και να βιώσω ένα διαφορετικό από τον δικό μου τρόπο ζωής, κάτι το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ακόμη, ευχάριστες ήταν οι δραστηριότητες τις οποίες κάναμε δίνοντας έτσι λίγο επιπλέον χρώμα στην καθημερινότητα. Μπορώ πλέον επίσημα να πω ότι ήταν μια από τις πιο συναρπαστικές εβδομάδες της ζωής μου!!!

Μυρτώ