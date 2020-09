Δράσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO”- Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic-Ionian Area (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, διοργανώνει στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), τριήμερες εκδηλώσεις, ως εξής :

• Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16.00-21.00το Τελικό Διακρατικό Συνέδριο.

• Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.00-20.00 το Διακρατικό Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης.

• Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00-19.00 τη Διακρατική Εκδήλωση Εξωστρέφειας.

Σημειώνεται ότι ο κύριος στόχος του τριημέρου αυτού, είναι η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας , των δημόσιων αρχώνκαι των νεοφυών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η Κοινή Συνάντηση Ενδιαφερομένων Φορέων του Θεματικού ClusterNo 3: “Περί της βιωσιμότητας των αειφόρων πολιτιστικών και φυσικών τουριστικών προορισμών” του προγράμματος ΑDRI0N , την Παρασκευή 2/10/2020