Συναυλίες διακεκριμένων Γάλλων μουσικών στο πλαίσιο του “Festum π”

■ Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στα Χανιά από 8 έως 20 Ιουλίου

Οκτώ συναυλίες – µουσικές παραστάσεις µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων και το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, περιλαµβάνει το πρόγραµµα του Φεστιβάλ “Festum π” που θα φιλοξενηθεί από 8 έως 20 Ιουλίου στα Χανιά.

∆ιακεκριµένοι Γάλλοι και Έλληνες µουσικοί θα εµφανιστούν επί σκηνής προσφέροντας µοναδικές µουσικές συγκινήσεις στο κοινό.

Ειδικότερα το µουσικό πρόγραµµα του Φεστιβάλ περιλαµβάνει:

– Στις 9 Ιουλίου στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στις 20:30, ρεσιτάλ πιάνου του Sodi Braide µε έργα των Rameau, Debussy, Liszt και Wagner.

– Στις 11 Ιουλίου στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στις 20:30, ρεσιτάλ πιάνου του Bertrand Maury µε έργα των Lully, Bach και Liszt.

– Στις 12 Ιουλίου στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στις 20:30, ρεσιτάλ πιάνου του Βασίλη Βαρβαρέσου µε έργα των Schubert, Chopin, Ravel.

– Στις 13 Ιουλίου στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στις 20:30, συναυλία των Σίµου Παπάνα (βιολί), ∆ήµου Γκουνταρούλη (βιολοντσέλο) και Βασίλη Βαρβαρέσου (πιάνο) µε έργα των Haydn και Schubert.

– Στις 14 Ιουλίου στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στις 19:00, στο πλαίσιο του εορτασµού της εθνικής γιορτής της Γαλλίας οι ∆ηµήτρης Βακάκης (λύρα) και Karol Beffa (πιάνο) “χτίζουν” µια γέφυρα µουσικού αυτοσχεδιασµού ανάµεσα στα Χανιά και το Παρίσι, ενώ στις 20:00, στον ίδιο χώρο, θα πραγµατοποιηθεί προβολή της ταινίας βωβού κινηµατογράφου του 1930 “Au bonheur des Dames” του Julien Duvivier, συνοδευόµενη στο πιάνο από τον Karol Beffa.

– Στις 16 Ιουλίου στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στις 20:30, θα φιλοξενηθεί συναυλία των Σίµου Παπάνα (βιολί) και ∆ήµου Γκουνταρούλη (βιολοντσέλο) µε έργα του J.S. Bach.

– Στις 17 Ιουλίου στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων στις 20:30, ρεσιτάλ πιάνου της Arielle Beck, µε έργα των Schumann, Chopin και Liszt.

Σε όλες τις συναυλίες η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Να υπενθυµίσουµε ότι εκτός από το συναυλιακό µέρος του Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του “Festum π”, θα βρεθούν στα Χανιά 20 καθηγητές Μαθηµατικών και Μουσικολογίας από την Γαλλία και την Ελλάδα και 50 υπότροφοι φοιτητές από τα δυο κράτη, ενώ θα διοργανωθούν 2 διεθνή συνέδρια που φιλοξενηθούν στο ΜΑΙΧ: Ένα συνέδριο µαθηµατικών (µε οργανωτή το Université Paris Saclay) κι ένα µουσικολογίας (µε οργανωτή το Εθνικό Ωδείο Παρισίων).

Ακόµη θα προσφερθούν δωρεάν masterclasses πιάνου για µαθητές από την Κρήτη από τον Sodi Braide, επίτιµο καθηγητή στο Ωδείο της Γενεύης. Τα µαθήµατα θα γίνουν 15 και 16 Ιουλίου στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων. Θα επιλεχθούν 4 µαθητές µετά από αποστολή βίντεο στο venizeleioodeio@gmail.com, ενώ οι µαθητές που δεν θα επιλέγουν για να παίξουν µπορούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα.

Επίσης, θα παραχωρηθούν 4 διαλέξεις µε ελεύθερη είσοδο για το ευρύ κοινό.

Σηµειώνεται πως το Φεστιβάλ “Festum π”, το οποίο έχει εµπνευστεί ο Ελληνογάλλος µαέστρος ∆ιονύσης ∆ερβής – Μπουρνιάς, υποστηρίζεται από τους: Ακαδηµία Αθηνών / Cédric Villani, (Fields medal 2010, σύµβουλος του προέδρου Μακρόν σε θέµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης) / Katia & Marielle Labeque / Academy of St Martin in the Fields / Université Paris-Saclay (πρώτη µαθηµατική σχολή Shanghai ranking) / Conservatoire de Paris CNSMDP / Γαλλικό Υπουργείο Ανώτατης Παιδείας & Έρευνας / Laurence Auer (πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα) / Υπουργείο Εξωτερικών / Υπουργείο Πολιτισµού / Ερευνητικό Κέντρο ∆ηµόκριτος / Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Περιφέρεια Κρήτης / Centre Culturel Hellénique.