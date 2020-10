Επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης ο John Kenyon Davies

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας αποφάσισαν, όπως ανακοινώθηκε, να αναγορεύσουν τον διαπρεπή καθηγητή John Kenyon Davies Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας και να διοργανώσουν σε συνεργασία με τον Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών διεθνές συνέδριο προς τιμήν του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Ο John Kenyon Davies είναι μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας και Ομότιμος Καθηγητής – κάτοχος της έδρας Rathbone στην Αρχαία Ιστορία & Κλασική Αρχαιολογία, στο Πανεπιστήμιο Liverpool / Mεγάλη Βρετανία. Λόγω των ειδικών συνθηκών εξαιτίας του νέου κορωνοϊού Covid-19, η αναγόρευση, που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, θα πραγματοποιηθεί κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφάσισε να τιμήσει τον καθηγητή John Kenyon Davies όχι μόνο για την καθοριστική συμβολή του στην έρευνα για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, αλλά και συνολικά για τη διάνοιξη νέων οριζόντων στο πεδίο της Αρχαίας Ιστορίας, για την ερευνητική του πολυτροπία και τη διδακτική του δεινότητα, για την ευρεία διοικητική του εμπειρία και για τη σταθερή υποστήριξή του προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο John Kenyon Davies γεννήθηκε το Σεπτέμβριο 1937 στην Ουαλία, στην πόλη Cardiff της Μεγάλης Βρετανίας, και έζησε στο Manchester, στην Οξφόρδη, στο Saint Andrews (Σκωτία) και στο Liverpool, έχοντας επισκεφτεί με υποτροφίες το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στη Washington DC, την Πεννσυλβάνια, την Αθήνα και τη Bologna. Παντρεύτηκε δύο φορές˙ από το δεύτερό του γάμο, με την Νicola Jane Perrin από το Cambridge, δικηγόρο, απέκτησε δύο παιδιά, τον Martin και την Penelope.

Ο Davies αποφοίτησε με άριστα το 1959 από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή, υπό την εποπτεία του περίφημου καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας, David Lewis (1966). Η τρίτομη διδακτορική του διατριβή, με τίτλο «Αthenian Propertied Families, 600-300 π.Χ.», συνιστούσε μια μνημειώδη απόπειρα καταγραφής των αρχαίων Αθηναίων που κατείχαν έγγειο ιδιοκτησία, συνδυάζοντας φιλολογικές με επιγραφικές μαρτυρίες. Το κύριο σώμα της μελέτης αυτής, μαζί με μία συντομευμένη εισαγωγή, δημοσιεύτηκε το 1971, ενώ η αρχική της εισαγωγή δημοσιεύτηκε δέκα χρόνια αργότερα, με τον τίτλο Wealth and the Power of Wealth in Classical Athens. Ασχολήθηκε εξάλλου και με άλλες ιστορικές περιόδους, όπως η Ελληνιστική εποχή. Δίδαξε στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Saint Andrews, της Pennsylvania και στο Πανεπιστήμιο του Liverpool, ως Καθηγητής – κάτοχος της έδρας Rathbone στην αρχαία ιστορία και την κλασική αρχαιολογία. Από τη θέση αυτή διατέλεσε αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο του Liverpool (1986-1990) και μέλος της Leverhulme Trust. Έχει διατελέσει επιμελητής επιφανών περιοδικών στις Κλασικές Σπουδές, όπως το Journal of Hellenic Studies και τα Archaeological Reports. Έχει προεδρεύσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ινστιτούτου Κλασικών Σπουδών στο Λονδίνο, έχει συνεργαστεί με τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, έχει συμμετάσχει σε σημαντικά προγράμματα όπως το Lexicon of Greek Personal Names και η επανέκδοση του τόμου των επιγραφών Inscriptiones Graecae II3 για την αρχαία Αθήνα. Την αξία της προσωπικής του έρευνας για την αρχαία ιστορία υπογραμμίζει η χρηματοδότηση από το ίδρυμα Leverhulme Trust μιας ερευνητικής θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή (Leverhulme Research Professorship). Είναι μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, της Εταιρείας Αρχαιογνωστών (Society of Antiquaries) και (αντεπιστέλλον μέλος) του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Έχει δημοσιεύσει και επιμεληθεί πληθώρα μελετών και έχει εποπτεύσει πολλές διδακτορικές διατριβές, ενώ πολλοί από τους φοιτητές και συνεργάτες του εργάζονται πλέον ως ιστορικοί και αρχαιολόγοι. Συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα στους επιφανέστερους ιστορικούς της ελληνικής αρχαιότητας, και στους ελάχιστους πλέον ειδικούς μελετητές της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της αρχαίας οικονομίας.

Το διεθνές συνέδριο

To διεθνές επιστημονικό συνέδριο προς τιμήν του Kαθηγητή J. K. Davies, “Historical Change in the Ancient Aegean”, διοργανώνεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / ITE στις 16-18 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας zoom. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να το παρακολουθήσουν κάνοντας εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AE6yxi3ORYezHosvYyT7lg

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των ομιλιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://historicalchange.ims.forth.gr/»