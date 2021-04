Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και το Περιοδικό “After Constantine”, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα “Byzantium at Ankara” των Πανεπιστημίων Bilkent και Hacettepe, καθώς και με τη μεταπτυχιακή κοινότητα “Gate to the Eastern Mediterranean”, του Πανεπιστημίου του Μπέρμινγχαμ, συνδιοργανώνoυν Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Αναπαραστάσεις του Θείου Πάθους στη Βυζαντινή Τέχνη».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η μελέτη και παρουσίαση των Παθών του Ιησού μέσα από την αρχαιολογική και έντεχνη οπτική τους, σκιαγραφώντας με αυτόν τον τρόπο, ένα νοερό ταξίδι συμπαράστασης προς τη Θεία Σταύρωση, αλλά και συλλέγοντας πληροφορίες για την πρόσληψη του Θείου Πάθους ανά τους αιώνες.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι: Sercan Yandim, με θέμα: “ Anastasis: an image of Liberation and Resurrection” (στην Αγγλική Γλώσσα), Ιωάννα Χριστοφοράκη, «Απεικονίσεις του Θείου Πάθους στην Ιπποτοκρατούμενη Ρόδο» (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα), Γρηγόρης Στουρνάρας, «Σχόλια πάνω σε δύο εικόνες της Μονής Σινά» (στην Ελληνική γλώσσα) και Δημήτρης Κυρίτσης, «Εἰς τὸν Θρῆνον τῆς Θεοτόκου. Το Εικονογραφικό θέμα και οι Λατρευτικές Πρακτικές του Θρήνου στη Μεσοβυζαντινή περίοδο» (στην Ελληνική γλώσσα).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Απριλίου στις 6 μ.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κανάλι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο YouTube https://bit.ly/2J7COjq (επιλέγοντας την ένδειξη “Live” κατά την εναρκτήρια ώρα της εκδήλωσης). Την εκδήλωση συντονίζει η Ζωή Τσιάμη, Υπ. Δρ Ιστορίας Πρώιμου Χριστιανισμού και Συντονίστρια του Περιοδικού “After Constantine”.