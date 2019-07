Ξεκινούν τη Δευτέρα οι σεμιναριακές διαλέξεις Ωνάση στο ΙΤΕ

Oι φετινές σεμιναριακές διαλέξεις Ωνάση στη βιολογία και τη χημεία που διεξάγονται από 8-12 Ιουλίου στο ΙΤΕ στο Ηράκλειο έχουν, όπως πάντα εδώ και 18 χρόνια, χαρακτήρα θερινού σχολείου και απευθύνονται σε φοιτητές και νέους επιστήμονες υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «φέτος δίνεται στους συμμετέχοντες η μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τις πρωτοποριακές τεχνολογίες επεξεργασίας του γονιδιώματος μέσα από τις διαλέξεις οκτώ κορυφαίων επιστημόνων.

Κεντρική ομιλήτρια είναι η παγκοσμίου φήμης επιστήμονας Jennifer Doudna, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, συν-εφευρέτης (με την Emmanuelle Charpentier) του συστήματος CRISPR. Η νέα αυτή τεχνολογία μετέτρεψε έναν αρχαίο μηχανισμό βακτηριακής ανοσολογικής απόκρισης σε μια ισχυρή και ευρέως χρησιμοποιούμενη γονιδιακή τεχνολογία, με πολλαπλές εφαρμογές στις Βιοϊατρικές επιστήμες. Στην Jennifer Doudna απονεμήθηκε το 2015 το Breakthrough Prize in Life Sciences. Το βραβείο αυτό, των 3 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι η μεγαλύτερη τιμητική διάκριση στις επιστήμες, κάτι σαν το Όσκαρ των επιστημόνων. Απονέμεται σε ερευνητές που έχουν κάνει ανακαλύψεις, οι οποίες επεκτείνουν την ανθρώπινη ζωή.

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 8 μμ η Κεντρική Ομιλήτρια Jennifer Doudna θα δώσει στο Αμφιθέατρο του ΙΤΕ Ομιλία που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Η ομιλία (στα Αγγλικά) έχει το εξαιρετικά ενδιαφέρον για όλους θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας και του δημόσιου ενδιαφέροντος “Genome Editing: Rewriting the Code of Life” – “Γονιδιακή Επεξεργασία: Ξαναγράφοντας τον Κώδικα της Ζωής”

Εκτός από την Jennifer Doudna, ομιλητές θα είναι άλλοι επτά, επίσης διεθνούς εμβέλειας επιστήμονες οι: Dana Carroll (University of Utah, USA), Srinivasan Chandrasegaran (Johns Hopkins University, USA), Andrea Crisanti (Imperial College London, UK), Zoe Hilioti (Center for Research and Technology, CERTH, Greece), Maria Jasin (Sloan Kettering Institute, USA), Eva Nogales (UC Berkeley, USA), Erik Sontheimer (The University of Massachusetts Medical School, USA).

Το σύνολο των παρουσιάσεων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων επεξεργασίας του γονιδιώματος αλλά και με τις προσπάθειες διαμόρφωσης ηθικών κανόνων χρήσης της νέας αυτής τεχνολογίας.

Σε 50 επιλεγέντες φοιτητές των διαλέξεων (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων παρέχεται οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Ωνάση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και παραμονής τους.

Οι Σεμιναριακές Διαλέξεις Ωνάση διεξάγονται για δέκατη όγδοη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συνεργασία του Ιδρύματος Ωνάση και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αναφέρονται πάντοτε σε θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας, γι’ αυτό και έχουν καθιερωθεί ως ο πλέον υψηλού επιπέδου θεσμός σε παγκόσμιο επίπεδο»