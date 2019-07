Βραβεία Emmy: Ρεκόρ για το Game of Thrones με 32 υποψηφιότητες

Το «Game of Thrones» ξεπέρασε, όπως αναμεταδίδει η Huffingtonpost.gr, κάθε προσδοκία όσον αφορά τις υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy 2019, στην όγδοη και τελευταία σεζόν της σειράς.

Μάλιστα η σειρά του HBO, έσπασε το ρεκόρ των 27 υποψηφιοτήτων που κατείχε από το 1994 το «NYPD BLUE».

Υπενθυμίζεται ότι το «Game of Thrones» έχει αποσπάσει περισσότερα Emmy -συνολικά 47- από οποιαδήποτε άλλη σειρά του prime time στην ιστορία της τηλεόρασης.

Με αυτόν τον αριθμό το HBO επανέρχεται στην κορυφή εκτοπίζοντας το Netflix.

Το «Game of Thrones» προηγείται της σειράς «The Marvelous Mrs. Maisel» της Amazon που έχει 20 υποψηφιότητες ενώ ακολουθεί η σειρά «Chernobyl» με 19 υποψηφιότητες.

Το HBO στο σύνολο του συγκεντρώνει 137 υποψηφιότητες με το Netflix να ακολουθεί με 117.

Η λίστα με τις υποψηφιότητες στις μεγάλες κατηγορίες έχει ως εξής:

Δραματική Σειρά

Καλύτερη Σειρά

Better Call Saul (AMC)

Bodyguard (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

Killing Eve (AMC/BBC America)

Ozark (Netflix)

Pose (FX)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)

Α′ Ανδρικός Ρόλος

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Στέρλινγκ Κ Μπράουν (This Is Us)

Κιτ Χάρινγκτον (Game of Thrones)

Μπομ Οντενκερκ (Better Call Saul)

Μπίλι Πόρτερ (Pose)

Μίλο Βεντιμίλια (This Is Us)

Α′ Γυναικείος Ρόλος

Εμίλια Κλαρκ (Game of Thrones)

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Βαϊόλα Ντέιβις (How to Get Away With Murder)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Μάντι Μουρ (This Is Us)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ρόμπιν Ράιτ (House of Cards)

Β′ Ανδρικός Ρόλος

Αλφι Αλεν (Game of Thrones)

Τζόναθαν Μπανκς (Better Call Saul)

Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου (Game of Thrones)

Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Τζιανκάρλο Εσποζίτο (Better Call Saul)

Μάικλ Κέλι (House of Cards)

Κρις Σάλιβαν (This Is Us)

Β′ Γυναικείος Ρόλος

Γκουεντολίν Κρίστι (Game of Thrones)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Λένα Χίντι (Game of Thrones)

Φιόνα Σο (Killing Eve)

Σόφι Τέρνερ (Game of Thrones)

Μέισι Γουίλιαμς (Game of Thrones)

Guest Ανδρας Ηθοποιός

Μάικλ Ανγκαράνο (This Is Us)

Ρον Σέβας Τζόουνς (This Is Us)

Μάικλ ΜακΚιν (Better Call Saul)

Κουμάιλ Ναντζιάνι (The Twilight Zone)

Γκλιν Τούρμαν (How To Get Away With Murder)

Μπράντλεϊ Γουίφορντ (The Handmaid’s Tale)

Guest Γυναίκα Ηθποιός

Λαβέρν Κοξ (Orange Is The New Black)

Τσέρι Τζόουνς (The Handmaid’s Tale)

Τζέσικα Λανγκ (American Horror Story: Apocalypse)

Φιλίσια Ρασάντ (This Is Us)

Σίσελι Τάισον (How To Get Away With Murder)

Κάρις βαν Χούτεν (Game Of Thrones)

Κωμική Σειρά

Καλύτερη Σειρά

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime)

The Good Place (NBC)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Russian Doll (Netflix)

Schitt’s Creek (Pop)

Veep (HBO)

Α′ Ανδρικός Ρόλος

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Aντονι Aντερσον (black-ish)

Ντον Τσιντλ (Black Monday)

Μάικλ Ντάγκλας (The Kominsky Method)

Γιουτζίν Λέβι (Schitt’s Creek) Τεντ Ντάνσον (The Good Place)

Α′ Γυναικείος Ρόλος

Κριστίνα Απλγκέιτ (Dead to Me)

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τζούλια Λούις-Ντρέιφους (Veep)

Νατάσα Λιόν (Russian Doll)

Κάθριν Ο′ Χάρα (Schitt’s Creek)

Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag)

Β′ Ανδρικός Ρόλος

Αλαν Αρκιν (The Kominsky Method)

Αντονι Κάριγκαν (Barry)

Τόνι Χέιλ (Veep)

Στίβεν Ρουτ (Barry)

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Β′ Γυναικείος Ρόλος

Αλεξ Μπόρσταϊν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ανα Τσλάμσκι (Veep)

Ολίβια Κόλμαν (Fleabag)

Σίαν Κλίφορντ (Fleabag)

Μπέτι Γκίλπιν (GLOW)

Σάρα Γκόλντμπεργκ (Barry)

Μάριν Χινκλ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

Guest Γυναίκα Ηθοποιός σε Κωμωδία

Τζέιν Λιντς (The Marvelous Mrs. Maisel)

Σάντρα Ο (Saturday Night Live)

Μάγια Ρούντολφ (The Good Place)

Κριστίν Σκοτ Τόμας (Fleabag)

Φιόνα Σο (Fleabag)

Εμα Τόμσον (Saturday Night Live)

Guest Ανδρας Ηθοποιός σε Κωμωδία

Ματ Ντέιμον (Saturday Night Live)

Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Saturday Night Live)

Λουκ Κέρμπι (The Marvelous Mrs. Maisel)

Πίτερ ΜακΝικόλ (Veep)

Τζον Μουλάνεϊ (Saturday Night Live)

Ανταμ Σάντλερ (Saturday Night Live)

Ρούφους Σιούελ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Μίνι Σειρά / Τηλεταινία

Καλύτερη Μίνι Σειρά

Chernobyl (HBO)

Escape at Dannemora (Showtime)

Fosse/Verdon (FX)

Sharp Objects (HBO)

When They See Us (Netflix)

Καλύτερη Τηλεταινία

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit

Deadwood

King Lear

My Dinner With Herve

Α′ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Μαχερσάλα Αλι (True Detective)

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Escape at Dannemora)

Χιου Γκραντ (A Very English Scandal)

Τζάρεντ Χάρις (Chernobyl)

Ζαρέλ Ζερόμ (When They See Us)

Σαμ Ρόκγουελ (Fosse/Verdon)

Α′ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Εϊμι Ανταμς (Sharp Objects)

Πατρίσια Αρκέτ (Escape at Dannemora)

Αγιουνζάνουε Ελις (When They See Us)

Τζόι Κινγκ (The Act)

Νίσι Νας (When They See Us)

Β′ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Πατρίσια Αρκέτ (The Act)

Μάρσα Στέφανι Μπλέικ (When They See Us)

Πατρίσια Κλάρκσον (Sharp Objects)

Βέρα Φαρμίγκα (When They See Us)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Fosse/Verdon)

Εμιλι Γουότσον (Chernobyl)

Talk Show

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Late Late Show with James Corden (CBS)

Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Η τελετή απονομής των 71ων Βραβείων Emmy θα γίνει την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Microsoft, στο Λος Αντζελες.