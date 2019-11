Το “ευχαριστώ” της Βάλια Αλεξίου

Η γνωστή τραγουδίστρια της Κρήτης, 14 χρόνια στα μουσικά δρώμενα του τόπου μας από τα Χανιά με καταγωγή από το Ρέθυμνο, Βάλια Αλεξίου ερμήνευσε ένα απαιτητικό κομμάτι της Μαρινέλλας, το «Δεν είμαι εγώ» σε στίχους Σώτια Τσώτου και μουσική του Κώστα Χατζή στη φάση των Knockouts του The Voice of Greece.

Το κοινό στο πλατό του The Voice of Greece χειροκροτούσε καθ’ όλη την διάρκεια του τραγουδιού, αποτέλεσμα της πολύ καλής ερμηνείας του κομματιού που πραγματοποίησε η Βάλια.

Η Βάλια Αλεξίου κατάφερε να φτάσει επάξια μέχρι την φάση των Knockouts, όμως ο Σάκης Ρουβάς δεν την επέλεξε από την συγκεκριμένη τριάδα διαγωνιζόμενων για να συνεχίσει στην φάση των Battles παρόλο που το κοινό φώναζε το όνομά της διαρκώς.

Σε δήλωσή της αναφέρει: “ Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου σε όλο τον κόσμο που με στήριξε σε αυτό το σύντομο τηλεοπτικό ταξίδι και σε όλα τα Μ.Μ.Ε. του νησιού μου που από την φάση των blinds με αγκάλιασαν. Νιώθω όμορφα και πολύ υπερήφανη με τον εαυτό μου που κατάφερα να φτάσω ως εδώ με γνώμονα την αλήθεια, την αγάπη για αυτό που αντιπροσωπεύω και την τεράστια στήριξή σας . Άλλωστε χρόνια τώρα, η δύναμή μου, εκτός από το ίδιο μου το όνειρο, είστε εσείς, η δεύτερη οικογένειά μου”.