Το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας VentureGarden επεκτείνεται στην Κρήτη

Το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα VentureGarden που στηρίζει την επιχειρηματικότητα, ξεκινάει αυτό το φθινόπωρο στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «το πρόγραμμα υλοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης σε συνεργασία με το Η2Β Hub. Η συνέργεια του Alba με το H2B Hub έχει ως στόχο να συνδυάσει την υφιστάμενη τεχνογνωσία εκπαίδευσης με την εξειδικευμένη γνώση για την επιχειρηματικότητα της Κρήτης.

Οι εν δυνάμει επιχειρηματίες που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο VentureGarden, θα παρακολουθήσουν 8 μαθήματα σε 5 εβδομάδες βασισμένα στο δοκιμασμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του VentureGarden. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, γίνεται επιλογή των συμμετεχόντων, οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία mentoring διάρκειας 2 μηνών. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα ελληνικά.

Πιστοί στο μότο του VentureGarden «Helping People Grow Ideas», οι εκπαιδευτές και μέντορες του προγράμματος θα δώσουν τα κατάλληλα εφόδια σε όσες και όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις ιδέες τους μαθαίνοντας σύγχρονα εργαλεία στρατηγικής και μάρκετινγκ για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, όπως το Value Proposition Canvas, το Empathy Map και μεθόδους έρευνας αγοράς.

Η Κρήτη είναι η πρώτη περιοχή στην οποία επεκτείνεται το VentureGarden. Η σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα, τα καινοτόμα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η ανταγωνιστικότητα της περιοχής δημιουργούν το πλέον πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη του VentureGarden.

Η ομάδα του VentureGarden από το Alba είχε βρεθεί ξανά στην πόλη του Ηρακλείου για την υλοποίηση του πρωτοπόρου τριήμερου εργαστηρίου επιχειρηματικότητας GreenHouse τον Νοέμβριο του 2016. Το επίπεδο και ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων έκαναν την πόλη να ξεχωρίσει ανάμεσα στις επιλογές που υπήρχαν για την πιλοτική επέκταση του VentureGarden πέρα από την Αθήνα.

Τα μαθήματα του πρώτου VentureGarden στην Κρήτη θα ξεκινήσουν στις 18 Νοεμβρίου 2019 και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στον χώρο του H2B Hub στο κέντρο του Ηρακλείου (Κορωναίου 14).

Όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι 4 Νοεμβρίου την αίτηση συμμετοχής:

http://resources.alba.acg.edu/vgaheraklionregistration-0.

Θα ακολουθήσει σύντομη προσωπική συνέντευξη για να επιλεγούν οι επιχειρηματίες που θα το παρακολουθήσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα επικοινωνώντας με την υπεύθυνη του VentureGarden στο Alba Graduate Business School Σοφία Φουκαράκη (sfoukaraki@alba.acg.edu, 210-8964531) και τον υπεύθυνο του H2B Hub Κωνσταντίνο Βασσάκη (kvassakis@h2bhub.com, 281 033 1280).

Σχετικά με το VentureGarden

Το VentureGarden δημιουργήθηκε το 2014 από το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece στην Αθήνα και το American College of Thessaloniki μέλος του Anatolia College στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative). Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 11 κύκλοι με περισσότερους από 930 συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη»