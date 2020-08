Το Nana Princess στα καλύτερα Luxury Resorts, στα Travellers’ Choice Awards

Στη λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, της διάσημης ταξιδιωτικής ιστοσελίδας Trip Advisor και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στα 25 καλύτερα Luxury Resorts της χώρας, βρίσκεται για το 2020 το Nana Princess του Oμίλου Καράτζη. Οι χρήστες της παγκοσμίου φήμης πλατφόρμας του Trip Advisor ψήφισαν και βράβευσαν για μια ακόμα χρονιά την άριστη φιλοξενία και την high-end εμπειρία διαμονής που προσφέρει το Nana Princess στους επισκέπτες του, στο πλαίσιο των Best of the Best των Travellers’ Choice Awards.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: « πρόκειται μια πολύ σημαντική αναγνώριση τόσο για τον Όμιλο Καράτζη, όσο και για τους ανθρώπους του Nana Princess ,καθώς προέρχεται από τα σχόλια των ίδιων των επισκεπτών οι οποίοι επιβραβεύουν τη μοναδική εμπειρία διαμονής και την θερμή αυθεντική Κρητική φιλοξενία για την οποία διακρίνεται το ξενοδοχείο. Οι υψηλού επιπέδου προσωποποιημένες υπηρεσίες και οι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις πάνω στη θάλασσα, σε συνδυασμό με την άνετη διαμονή και την κομψή διακριτική πολυτέλεια που χαρακτηρίζει την αισθητική των δωματίων του Nana Princess, είναι μερικά από τα στοιχεία τα οποία οι χρήστες της πλατφόρμας αναδεικνύουν στις κριτικές τους. Η τιμή για όλη την ομάδα του ξενοδοχείου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς ξεχωρίζει για τις παροχές και την συνολική εμπειρία που προσφέρει σε φιλοξενούμενους από όλο το κόσμο.

Η βράβευση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από διακρίσεις όπως αυτές του θεσμού “Aesthetic & Spa Awards 2020”, από την Boussias Communications, στον οποίο το ξενοδοχείο βραβεύτηκε για το κέντρο ευεξίας Royal Wellness Club που λειτουργεί στο εσωτερικό του, στις εξής κατηγορίες: Best Hotel Spa – Resort Spa, Best Luxury Spa και Best Spa Client Service».

Nana Princess

Το Nana Princess, ιδιοκτησίας και διαχείρισης του Ομίλου Εταιρειών Καράτζη Α. Ε., έχει προσθέσει στη δυναμική του νησιού 112 πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες, μαζί με παγκόσμιας κλάσης εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μια εκπληκτική ιδιωτική παραλία, εσωτερική πισίνα, εξωτερικές πισίνες, τελευταίας τεχνολογίας spa και γυμναστήριο καθώς και έξι διαφορετικούς χώρους για φαγητό και ποτό.

Όμιλος Καράτζη Α. Ε.

Ο Όμιλος Καράτζη διαθέτει μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων στον διεθνή επιχειρηματικό κλάδο και το ξενοδοχείο Nana Princess είναι το δεύτερο εγχείρημα φιλοξενίας που συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιό του. Με στόχο να δημιουργήσει μια πολυτελή εμπειρία διαμονής για τον επισκέπτη, το Nana Princess συμπληρώνει το εμβληματικό Nana Golden Beach, και έχει μετατραπεί στο νούμερο ένα πολυτελή προορισμό της Κρήτης.