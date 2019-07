ΑΠΟΨΗ

To Brexit…(II)

Το serial του Brexit συνεχίζεται και είναι ίσως τώρα το πιο ενδιαφέρον θέμα στη γηραιά μας ήπειρο, η οποία ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της εκλογής των αρχόντων της.

Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται σε μια κριτική πτυχή της σύγχρονης ιστορίας της με τη παραίτηση της κας May και την επακολουθήσασα διαδικασία για εκλογή νέου αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος και Πρωθυπουργού.

Αυτή τη στιγμή επέλεξε για τη πρώτη επίσημη επίσκεψη του στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Αμερικανός Πρόεδρος κ. Τrump. Oπως αναμένετο, το Η.Β. υποδέχθηκε με την αρμόζουσα λαμπρότητα τον πιο στενό του σύμμαχο και η βασίλισσα καθώς και όλη η βασιλική οικογένεια τον τίμησαν με τον δέοντα τρόπο. Ο κ. Trump δεν δίστασε να υποδείξει τον κ. Johnson ως τον εκλεκτό του για να διαδεχθεί την κα. May και επίσης δεν δίστασε να δείξει τα αισθήματά του απέναντι στο πακιστανό δήμαρχο του Λονδίνου κ. Khan.

Μετά τη ψηφοφορία προκρίθησαν για την τελική αναμέτρηση ο κ. Johnson με τον κ. Jeremy Hunt. Θα αναμένομεν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Η κατάσταση στο Η.Β. απ’ ό,τι φαίνεται επίσης από τα ΜΜΕ της χώρας είναι ανήσυχη. Άρθρα που γράφονται από βρετανούς δημοσιογράφους δίδουν μια όχι και τόσο ευχάριστη κατάσταση της χώρας, που περιγράφεται ως διχασμένη (βλ. Jonathan Coe “How Brexit broke Britain” και Tina Brown “Anarchy in the U.K.”, στο TIME, 17 Ιουνίου, 2019, σελ. 31-34).

Ο,τιδήποτε και αν συμβεί φαίνεται ότι η «περιπέτεια» με το Brexit θα σημαδεύσει το μέλλον της χώρας. Διερωτάται κάποιος ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μέχρις ότου τελειώσει αυτή η ιστορία και για το Η.Β. αλλά και για άλλες χώρες που έχουν σχέση μ’ αυτό.