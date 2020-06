Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Eιδήσεων για το Μουσείο Τυπογραφίας

Ξεκινάει τη λειτουργία του και πάλι μετά από τρεις μήνες αναστολής λόγω του κορωνοϊού, το «Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη» το οποίο αποτελεί φάρο για την έντυπη δημοσιογραφία σε σχέση με την ιστορία της τυπογραφίας. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ η διευθύντρια του Μουσείου που εδρεύει στα Χανιά, Έλια Κουμή: «Ξεκινάμε και πάλι να υποδεχόμαστε τους επισκέπτες στο Μουσείο Τυπογραφίας σεβόμενοι και ακολουθώντας όλα τα μέτρα, όλες τις οδηγίες προστασίας επισκεπτών και εργαζομένων με στόχο στα 1.200 τ.μ. χώρων του Μουσείου οι επισκέπτες μας να κινούνται με ασφάλεια. Διαθέτουμε τις απαραίτητες μάσκες και αντισηπτικά στους επισκέπτες μας διασφαλίζοντας ασφαλείς ξεναγήσεις».

Κατά τη χειμερινή περίοδο οι επισκέπτες του Μουσείου Τυπογραφίας είναι ως επί το πλείστον μαθητές από σχολεία όλων των βαθμίδων της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας στο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών. Σύμφωνα με την κυρία Κουμή, τη θερινή περίοδο, «…φιλοξενούμε Έλληνες και ξένους επισκέπτες και τουρίστες, αν και φέτος λόγω των συνθηκών κρατούμε στάση αναμονής ώστε να δούμε πως θα κινηθούν τα πράγματα σε επίπεδο κυρίως τουρισμού». Το Μουσείο Τυπογραφίας το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα του νομού Χανίων, θα λειτουργεί προς το παρόν και μέχρι νεώτερης ενημέρωσης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι. Επίσης κατόπιν ραντεβού θα υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης τα Σαββατοκύριακα. Τα εκθέματα του «Μουσείου Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη» που λειτουργεί από το 2005, αφορούν στην ιστορία της τυπογραφίας για την περίοδο από τον 15ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Στεγάζεται σε ένα μοντέρνο βιομηχανικό κτήριο δίπλα στο οποίο βρίσκεται το σύγχρονο πιεστήριο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα.

Η ξενάγηση για τους επισκέπτες είναι διαδραστική καθώς μέσα από τη συμμετοχή των επισκεπτών και τη βοήθεια αφηγήσεων και βίντεο αντιλαμβάνονται την τέχνη της τυπογραφίας, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να τυπώσουν στα παλαιά πιεστήρια διεισδύοντας έτσι στη δύναμη των τυπογράφων αλλά και των εργατών του λόγου και των κειμένων. Σημαντική είναι η παρουσία του Μουσείου Τυπογραφίας και στα δρώμενα Πολιτισμού και Γραμμάτων της Κρήτης και όχι μόνο μιας και στους χώρους του φιλοξενούνται πολύ συχνά συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις καθώς και ο διεθνής διαγωνισμός αφίσας για την Τυπογραφία που διοργανώνει το Μουσείο. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μουσείων Τυπογραφίας (Association of European Printing Museums), του Παγκόσμιου Συνδέσμου Μουσείων Τυπογραφίας (International Association of Printing Museums) και της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης (European Route of Industrial Heritage), το Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά, συνεισφέρει τα μέγιστα και κρατά τη μνήμη των τυπογράφων και των λινοτύπων ζωντανή, μιας και οι άνθρωποι του μόχθου της τυπογραφίας, μέσα σε αντίξοες συνθήκες εργασίας, έδιναν μεγάλο – αλλά και αναγνωρισμένο από την ιστορία – αγώνα, για την ενημέρωση και τη γνώση των πολιτών μέσω των τυπωμένων πονημάτων.