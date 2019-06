Θερινό Σχολείο στο ΙΤΕ

Για 7η συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ διοργάνωσε φέτος, την εβδομάδα 3-7 Ιουνίου, το θερινό σχολείο «OPTO-CH 2019», με τίτλο «Η χρήση των λέιζερ στην ανάλυση, διάγνωση και συντήρηση αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το φετινό θερινό σχολείο επικεντρώθηκε στις νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Πράξης ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ.

Οι συμμετέχοντες θα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την έρευνα της ομάδας «Εφαρμογές Φωτονικής στην Πολιτισμική Κληρονομιά» του ΙΤΕ, και τις τεχνικές που αναπτύσσει με επιτόπια εφαρμογή σε μνημεία, να συμμετάσχουν σε ειδικά σχεδιασμένα εργαστηριακά πειράματα, και να παρακολουθήσουν ομιλίες από διακεκριμένους ερευνητές του επιστημονικού αυτού χώρου. Παράλληλα, θα ενημερωθήκαν για την έρευνα που πραγματοποιείται από τους επιστημονικούς εταίρους του έργου.

Το θερινό σχολείο παρακολουθησαν 20 φοιτητές, νεαροί επιστήμονες και επαγγελματίες συντηρητές, οι οποίοι επιλέχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συντηρητών από διάφορες Εφορείες Αρχαιοτήτων και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Την Τρίτη 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η διάλεξη «Πολύτιμα Μεταλλικά Αντικείμενα από το Μινωικό Νεκροταφείο του Πετρά: Πολυτέλεια και Μαγεία», από τις προσκεκλημένες ερευνήτριες Susan C. Ferrence (Director of Publications INSTAP Academic Press, University of Pennsylvania, USA) και Alessandra Giumlia-Mair (Archaeometallurgist, AGM Archeoanalisi, Merano, Italy). Την Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Ιουνίου οι εργασίες του θερινού σχολείου εστιάστηκαν στα αποτελέσματα της πράξης ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ και περιλάμβαναν διαλέξεις που πραγματοποίησαν ερευνητές από την κοινοπραξία, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιτόπιες επιδείξεις φορητών μηχανημάτων ανάλυσης και διάγνωσης στον βυζαντινό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Φόδελε, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Η Πράξη ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ αποτελεί μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην οποία συνεργάζονται 6 Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Οι ερευνητικές εργασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης, εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές έρευνας και εφαρμογών:

• Επιστήμη και τεχνολογία για την ανάλυση, ανίχνευση και επέμβαση (π.χ. μέθοδοι ανάλυσης, γεωδιασκόπησης αρχαιολογικών χώρων, καθαρισμού πινάκων με laser κ.α.)

• Άυλο πολιτισμικό περιεχόμενο (βιβλία, αρχεία, βάσεις δεδομένων)

• Υλικά αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς (μουσειακά αντικείμενα, μνημεία, χώροι)

Έπειτα από 1,5 χρόνο λειτουργίας, το έργο ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ βρίσκεται στην πιο σημαντική φάση του, με στόχο να αξιολογήσει, δοκιμάσει και εφαρμόσει τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής έρευνας που η κοινοπραξία των συμμετεχόντων φορέων έχει πραγματοποιήσει ως τώρα στη μελέτη και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»