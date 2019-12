Ταινίες της εβδομάδα





Star Wars: Skywalker Η Ανοδος

(“Star Wars: The Rise of the Skywalker”) Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Τζ. Τζ. Εϊμπραμς, με τους Άνταμ Ντράιβερ, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Μαρκ Χάμιλ, Κάρι Φίσερ, Τζον Μπογιέγκα, Όσκαρ Άιζακ, Μπίλι Ντι Ουίλιαμς, Κέρι Ράσελ κ.ά.

Με το “Star Wars: Skywalker Η Άνοδος” η Lucasfilm και ο Τζ. Τζ. Έιμπραμς, που επιστρέφει στη σκηνοθεσία, ενώνουν για μια ακόμη φορά τις δυνάμεις τους για ένα επικό ταξίδι σε έναν μακρινό γαλαξία, ολοκληρώνοντας την τριλογία που ξεκίνησε με το “Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει”. Και φυσικά με στόχο να σπάσουν τα ταμεία. Αυτό όμως είναι μάλλον το μόνο εύκολο. Γιατί, η ταινία του Άμπρααμ, που δείχνει εμφανώς ένα άγχος για να κλείσει θεαματικά την τριλογία και συνάμα να εντυπωσιάσει, να ξυπνήσει μνήμες, να τιμήσει το παρελθόν και εν τέλει να συγκινήσει, έχει εξασφαλισμένη πελατεία.

Ο Έιμπραμς επιχειρεί, άλλες φορές αποτελεσματικά και άλλες ημιτελώς να ενώσει το παρελθόν με το παρόν του σκανδιναβικού μύθου, αναδεικνύοντας την αιώνια μάχη του καλού με το κακό. Ανοίγει και κλείνει ιστορίες, πολλές φορές βιαστικά, προσπαθεί να μοιράσει το χρόνο του σε σκηνές δράσης και ανάπτυξης των χαρακτήρων, αλλά τελικά μένει κάπου στα μισά στο δύσκολο εγχείρημά του. Εκεί που υπερτερεί είναι στη διεύθυνση των σκηνών δράσης, με τη δημιουργία μίας θαυμαστής ατμόσφαιρας και με τη χρήση των σπέσιαλ εφέ, τα οποία φτάνουν στο ύψιστο σημείο, ειδικά για αυτούς που έλκονται απ’ τη χρήση της τεχνολογίας στο σινεμά. Οι ήρωες της ταινίας παίρνουν το χρόνο τους, μερικές φορές τον σπαταλούν, δένουν πάντως μεταξύ τους, ενώ υπάρχουν και οι απαραίτητες επιστροφές από το παρελθόν, όπως και οι νοσταλγικές αναφορές.

Εν κατακλείδι η ταινία θα ενθουσιάσει τους πιτσιρικάδες και ειδικά αυτούς που πάνε για να… ενθουσιαστούν, θα ικανοποιήσει τους λάτρεις του είδους, θα αφήσει αδιάφορους και μπερδεμένους τους αμύητους και θα προκαλέσει ζαλάδα σε ηλικιωμένους που έκαναν το λάθος να περιμένουν στην ουρά για να μπουν στην αίθουσα.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ: Η τελική μάχη είναι εδώ και οι ήρωες μας, Ρέι, Πόε, Φινν πρέπει να αντιμετωπίσουν το Πρώτο Τάγμα. Βοήθεια θα βρουν από την Λέια και φυσικά, τους παλιούς φίλους που ενώνονται για την τελική μάχη. Η Ρέι συνεχίζει να επικοινωνεί με έναν περίεργο τρόπο με τον Κάιλο Ρεν και αρχίζει να αμφισβητεί τις δυνάμεις της, ενώ ένας κακός από το παρελθόν κάνει την εμφάνιση του και αποκαλύπτει μυστικά που θα αλλάξουν τα δεδομένα…

“Ευτυχία”



Δραματική βιογραφία, ελληνικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Άγγελου Φραντζή, με τους Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Θάνο Τοκάκη, Ντίνα Μιχαηλίδου, Παύλο Ορκόπουλο, Ευαγγελία Συριοπούλου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Αντώνη Λουδάρο, Κρατερό Κατσούλη, Χρύσα Ρώπα, Χάρη Μαυρουδή, Λεωνίδα Κακούρη, Κατερίνα Διδασκάλου κ.ά.

Η ταινία του Άγγελου Φραντζή, δείχνει τον απαραίτητο σεβασμό στο λαϊκό τραγούδι και μιλά χωρίς επιτήδευση και ευδιάκριτα για την καλλιτεχνική γέννηση και τη σκληρή πορεία της σημαντικότερης στιχουργού μας, Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Μίας στιχουργού που έγραψε τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο λαϊκό τραγούδι, αλλά παρέμενε άγνωστη, αφού η ίδια με τη σεμνότητα μιας μεγάλης δημιουργού, δεν επεδίωξε ποτέ την υστεροφημία ακόμη και την αναγνώριση. Η αφήγηση του Φραντζή έχει ρυθμό και αναδεικνύει τη δύναμη της προσωπικότητας της Ευτυχίας, που έπρεπε να επιβιώσει και να σταθεί απέναντι στις δυσκολίες της ζωής όρθια, χωρίς να γονατίζει σε στερεότυπα και σε κάθε μεγαλόσχημο. Απ’ την ταινία παρελαύνουν σχεδόν όλες οι μορφές του λαϊκού τραγουδιού και της μουσικής, με πρώτους τους Τσιτσάνη, Χατζιδάκη, Χιώτη, Καλδάρα και φυσικά τη Σωτηρία Μπέλλου, η οποία είχε δεινοπαθήσει στη ζωή της και είχε κι αυτή το πάθος του τζόγου.

Μία φροντισμένη παραγωγή (πολύ καλή δουλειά στον ήχο και στα κοστούμια), με νοσταλγική γοητεία, πέρα από τις όποιες αδυναμίες της.

Εξαιρετική η Καριοφυλλιά Καραμπέτη, στο ρόλο της ηλικιωμένης Ευτυχίας, δείχνει το βάθος της ερμηνευτικής ικανότητας, ενώ πολύ καλή και η Κάτια Γκουλιώνη η οποία υποδύεται την ηρωίδα στα νιάτα της. Από κει και πέρα από το πολυπληθές καστ υπάρχουν κάποιες ερμηνείες που δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω και ερμηνείες που απλώς δεν ενοχλούν.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ: Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, που ταξίδεψε από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού πήρε απόφαση να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να την ζήσει όπως εκείνη ήθελε. Έγραφε ακατάπαυστα σε ό,τι έπιανε το μελάνι, από χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Κάπνιζε, ερωτεύτηκε με πάθος, χαρτόπαιζε με θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε παράνομα υπόγεια. Μία δασκάλα που έγινε ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που έγινε η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάστηκε με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα, σε έναν σκληρό και τυπικά ανδροκρατούμενο κόσμο.

Η Βασίλισσα της Καρδιάς

(Dronningen) Ψυχολογικό δράμα, δανέζικης παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Μέι ελ-Τούκι, με τους Τρίνε Ντίρχολμ, Γκούσταβ Λιντ, Μάγκνους Κρέπερ κ.ά.

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος θέμα και καλογυρισμένο από τη Δανία, που βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Sundance, αλλά και στο Γκέτεμποργκ ως η καλύτερη σκανδιναβική ταινία της χρονιάς. Τολμηρή ταινία, χτισμένη πάνω στην ερωτική σχέση μιας μεσήλικης γυναίκας με τον έφηβο γιο του άνδρα της από τον πρώτο του γάμο.

Η Μέι ελ-Τούκι κινηματογραφεί χρησιμοποιώντας παγωμένες αποχρώσεις του γκρι και με αμεσότητα. Επικεντρώνεται στα τρία βασικά πρόσωπα του δράματος, χτίζει μεθοδικά το ψυχογράφημά τους και κλιμακώνει την ένταση, ειδικά μετά την αποκάλυψη της σεξουαλικής σχέσης στον άνδρα απ’ τον ίδιο το γιο του. Αν κλιμάκωνε πιο γρήγορα το αίσθημα της ανησυχίας και της έντασης και απέφευγε το πλήθος συμβολισμών και ψυχολογικών σχολίων, αλλά και μερικές αστοχίες δευτερεύουσας σημασίας, ίσως να μιλάγαμε και για μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Συνταρακτική η ερμηνεία της πρωταγωνίστριας Τρίνε Ντίρχολμ, η οποία καταφέρνει να γερνά και να ξανανιώνει ανάλογα με τη διάθεσή της. Να γίνεται η καλοσυνάτη μητέρα, η γυναίκα που ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους και απ’ την άλλη να μεταμορφώνεται σε επικίνδυνη γυναίκα, που για να διατηρήσει το κεκτημένο της καλής ζωής της και της οικογένειάς της, είναι ικανή να ξεπαστρέψει ηθικά και ψυχολογικά τους γύρω της.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ: Η Αν, μία πετυχημένη δικηγόρος που ειδικεύεται στις υποθέσεις νεαρών και ανηλίκων παραβατών, ζει µια τέλεια ζωή με τον γιατρό σύζυγο της Πίτερ και τις δίδυμες κόρες τους. Όμως, κάτι λείπει από την ζωή της. Θα αποπλανήσει τον έφηβο θετό της γιό της και θα αναγκαστεί να πάρει μια μη αναστρέψιμη απόφαση με σοβαρές συνέπειες.