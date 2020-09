Συνέλευση Συνδέσμου Ακαδημιών της Ευρώπης

Με συμμετοχή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

Η πρώτη ημέρα της Διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου των Ακαδημιών της Ευρώπης (“Ecumenical Association of Academies and Laity Centres in Europe” – OIKOSNET), πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες με κεντρικό θέμα συζήτησης: “Κλιματική Αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (“Green Deal”)”.

Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν ο Ευρωβουλευτής των Πρασίνων από τη Γερμανία Sven Giegold και η Anja Bakken Riise από τη Νορβηγία, η οποία είναι επικεφαλής της Οργάνωσης: «Το Μέλλον στα Χέρια μας» (“Future in our hands – Framtiden i våre hender”), που είναι η μεγαλύτερη μη-κυβερνητική οργάνωση της Νορβηγίας με κεντρικούς άξονες δράσης την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Ευρωβουλευτής Sven Giegold τόνισε τη σημασία της ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών σε συνδυασμό και με τις δράσεις των τοπικών Εκκλησιών – Ενοριών – Ακαδημιών, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες ως απάντηση έναντι της Κλιματικής Κρίσης, που αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη απειλή από τον Κορωνοϊό, θέτοντας στο επίκεντρο το φλέγον ζήτημα της επιβίωσης του πλανήτη.

Από την πλευρά της, η Anja Bakken Riise παρουσίασε το έργο της οργάνωσης της οποίας ηγείται, με σκοπό η κοινωνία να εκπαιδευθεί ώστε να εργασθεί από κοινού, πράττοντας ο καθένας ότι περισσότερο δύναται σε καθημερινή βάση για να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ανακυκλώνοντας πιο συστηματικά, ζώντας με λιγότερες ανέσεις, αλλάζοντας τις διατροφικές συνήθεις και έχοντας ως δεδομένο ότι το 70% των εκπομπών ρύπων προέρχεται από τα νοικοκυριά, όπως η ίδια ανέφερε.

Στα συμπεράσματα της ημέρας (study day) συνέβαλε και ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, Παραρτήματος της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης, ο οποίος τόνισε ότι σύμφωνα με την επίσημη αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (“European Environment Agency”), που δημοσιεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ένας στους οχτώ θανάτους στην Ευρώπη οφείλεται στη ρύπανση, γεγονός που κάνει επιτακτική την κοινή δράση όλων μας, ως μία αλληλέγγυα κοινότητα, για την προστασία της φύσης, όπως άλλωστε μας καθοδηγεί με τον λόγο και τις πράξεις του, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης.

Χθες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με θέματα που αφορούν τη συνεργασία των Ακαδημιών.