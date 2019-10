Συμμετοχή του Delights of Crete στην Anuga 2019

Το επιχειρηματικό σχήμα Delights of Crete συμμετέχει για άλλη μία φορά στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Anuga που διεξάγεται στην Κολωνία της Γερμανίας από 5 έως 9 Οκτωβρίου 2019.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στηρίζοντας τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, θα μας βρείτε στο περίπτερο της, στο Hall 2.1 Stand No D014, όπου θα παρουσιάσουμε προϊόντα των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΒΕΑ, ΒΙΟΧΥΜ και ΒΕΡΟ ΚΡΗΤΙΚΟ που συμμετέχουν στο σχήμα, αλλά και άλλων κρητικών εταιρειών όπως η ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ.

Το Delights of Crete αποτελεί μία εμπορική συμμαχία τεσσάρων ιστορικών εταιρειών της Κρήτης οι οποίες μέσω κοινής προσπάθειας έχουν σκοπό να προωθήσουν τα κρητικά προϊόντα πέρα από τα όρια του νησιού και της χώρας. Όραμα είναι τα προϊόντα που μετέχουν στο Delights of Crete να μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες της κρητικής διατροφής και να γίνουν συνώνυμα των ποιοτικών κρητικών προϊόντων, έχοντας σαν αρχή τον σεβασμό στην παράδοση και τον άνθρωπο. Με αφετηρία βασικά αγαθά που παράγονται στην Κρήτη όπως το αλεύρι, το ελαιόλαδο, οι χυμοί και τα γαλακτοκομικά, το Delights of Crete φιλοδοξεί να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης και να συμβάλλει στην εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να απολαύσει τα αγαθά της Κρήτης»