Στην ΟΑΚ οι εργασίες Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος

Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτη (ΟΑΚ) οι εργασίες του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Material Entanglements in the Ancient Mediterranean and Beyond, το οποίο επικεντρώνεται σε πολιτιστικές και ιδιαίτερα καλλιτεχνικές διασυνδέσεις μεταξύ λαών σε μία ευρεία γεωγραφική έκταση της Αρχαίας Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής από την Εποχή του Χαλκού έως την Σασανική Περίοδο (περ. 2000 π.Χ. – περ. 650 μ.Χ.).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΟΑΚ «συνεργάζονται περίπου 20 ειδικοί, Ιστορικοί Τέχνης, Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί από Ελλάδα, Αμερική, Κύπρο, Τουρκία, Ιράν, Γερμανία, Ολλανδία, Καναδά, Ισραήλ, Λίβανο, Αίγυπτο, Γαλλία και Ισπανία. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η επανεξέταση αλληλεπιδράσεων, η μελέτη θεωρητικών πλαισίων, αλλά και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Getty ως μέρος της Δράσης Connecting Art Histories.

Πρόκειται για μία κοινή επιστημονική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ (JHU) και του Ελληνικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Συν-υπεύθυνες για το Πρόγραμμα είναι η Δρ Marian Feldman (JHU) και η Δρ Αντιγόνη Ζουρνατζή (ΕΙΕ).

Των εργασιών στην ΟΑΚ προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Κρήτης.

Κατά την έναρξη των εργασιών ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, έκανε μία γενική αναφορά στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτισμού και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα τόσο από την Ιστορία, όσο και από τις πρακτικές της ΟΑΚ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο: www.materialentanglements.org»