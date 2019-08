Συνεχείς εκκενώσεις χωριών στην Εύβοια – Νέο μέτωπο στην Ιστιαία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η Δ.Ε.Μεσσαπίων του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Εύβοιας, όπου μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά. Όπως μεταδίδει στην κεντρική σελίδα το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στην Αθήνα. Βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου και εντός των επόμενων ωρών θα μεταβεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος,ενώ στο Μακρυμάλλη Ψαχνών Εύβοιας, όπου μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά, μεταβαίνει αυτή την ώρα ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ζημιές σε σπίτια στο χωριό Μακρυμάλλη έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ενώ οι φλόγες είναι γύρω από τα χωριά Κοντοδεσπότι και Σταυρός.

Kαι τα τρία χωριά εκκενώθηκαν με ασφάλεια με εντολή της Πυροσβεστικής και οι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο στα Ψαχνά με τη συνδρομή της Αστυνομίας ενώ εκκενώνεται και το χωριό Πλατανιά.

Οι φλόγες από τη μεγάλη πυρκαγιά κατευθύνονται νότια, νοτιοδυτικά και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τις ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις να ανακόψουν την πορεία της.

Πυροσβεστικά οχήματα από τις γύρω περιφέρειες φτάνουν συνεχώς στην πυρκαγιά στην Αγριλίτσα της Εύβοιας, ενώ εκεί βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», προκειμένου να γίνεται επιτόπου ο συντονισμός των δυνάμεων που δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 227 πυροσβέστες και 75 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος κάνουν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, ενώ ένα ακόμα ελικόπτερο συντονιστικό κατευθείνει τα εναέρια μέσα στα σημεία που πρέπει να ενεργήσουν.

Τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνδράμουν δύο ομάδες πεζοπόρων του στρατού, εθελοντές, οκτώ μηχανήματα έργου και 10 υδροφόρες της Περιφέρειας και ΟΤΑ.

Στην Εύβοια βρισκεται ο γγ Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες των δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Εύβοια, η οποία όπως έγινε γνωστό καίει συμπαγές πευκοδάσος Natura, που είναι καταφύγιo άγριας ζωής.

Οι περίπου 300 κάτοικοι των χωριών Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι μεταφέρθηκαν ήδη σε ασφαλές σημείο στα Ψαχνά ενώ ολοκληρώθηκε και η απομάκρυνση των κατοίκων του Σταυρού.

Η απομάκρυνση των κατοίκων πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά αλλά και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Ματθεόπουλου.

Στο πύρινο μέτωπο στο χωριό Μακρυμάλλη έφτασε πριν από λίγο και ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ενώ εσπευσμένα επέστρεψε στην Αθήνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, καθώς προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

