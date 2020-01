Προβολές Λέσχης Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Δύο ταινίες προτείνει στο Χανιώτικο κοινό η λέσχη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Στο καθιερωμένο ραντεβού της Πέμπτης , στις 16 Ιανουαρίουστις 10:00 το βράδυ, οι φίλοι του κινηματογράφου μπορούν να δουν την ασπρόμαυρη ταινία Ο Δρόμος Για Ένας Θεός Ξέρει Που / The Road To God Knows Where σε σκηνοθεσία Ούλι Μ Σίπελ. Μια ωδή για τον σούπερ σταρ της σύγχρονης ροκ σκηνής και πασίγνωστη περσόνα Nick Cave.

Επίσης, επαναφέρει την εμπειρία της μεταμεσονύχτιας προβολής το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 1 λεπτό μετά τα μεσάνυχτα με την προβολή της ταινίας του ΦΑΤΙΧ ΑΚΙΝ Το Χρυσό Γάντι