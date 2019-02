Πώς το BBC μετέφρασε τις λέξεις “φιλότιμο” και “φιλοξενία”

Να μεταφράσει τη λέξη «φιλότιμο» επιχείρησε το βρετανικό δίκτυο BBC Radio 4 , σε δημοσίευμά του με τίτλο «Eight words for the love of stuff and things» όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική

Στο ίδιο δημοσίευμα το BBC Radio 4 αναφέρεται και στη λέξη «φιλοξενία».

Σε ό,τι αφορά το «φιλότιμο», περιγράφεται ως η υψηλότερη από όλες τις ελληνικές αρετές.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, μεταφράζεται σαν «αγάπη της τιμής» και εκφράζει τη σημασία του να σέβεται και να τιμά κανείς την οικογένεια και τους φίλους του άλλου.

Σημειώνεται επίσης πως ο όρος «φιλότιμο» σημαίνει ουσιαστικά να πράττεις το καλό, επιδεικνύοντας υποδειγματική συμπεριφορά.

«Για τους Έλληνες, το “φιλότιμο” είναι ένας τρόπος ζωής. Η ιδέα δεν είναι νέα: Φαίνεται ακόμη και στη Βίβλο, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου», παρατηρεί το BBC Radio 4.

Σε ό,τι αφορά τη «φιλοξενία», περιγράφεται ως κάτι περισσότερο από μια απλή επιθυμία για θερμή υποδοχή.

«Είναι η αγάπη για τους ξένους και τους επισκέπτες που βρίσκονται σπίτι και μεταφράζεται κυριολεκτικά ως “φίλος του ξένου”», συμπληρώνει το BBC Radio 4