ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πολιτισμός και Προστασία Περιβάλλοντος

Ανοιχτή εκδήλωση απόψε στο πλαίσιο του 8ου Θερινού Σχολείου για την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία

Με εξορμήσεις στην ενδοχώρα αλλά και εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (Ίδρυμα Αγία Σοφία) συνεχίζει τις εργασίες του το 8ο Θερινό Σχολείο για την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται απόψε εσπερίδα στο Μουσείο Τυπογραφίας.

H εσπερίδα ξεκινά στις 6 μ.μ. και το πρόγραμμά της διαμορφώνεται ως εξής:

• 18.00-18.10: Χαιρετισμοί

– Γιάννης Γαρεδάκης, Πρόεδρος Μουσείου Τυπογραφίας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, Ιδρυτής της εφημερίδας “Χανιώτικα νέα”

•18.10-19.00: Ξενάγηση στο Μουσείο Τυπογραφίας

-Εισηγήτρια: Ελια Κουμή, Διευθύντρια Μουσείο Τυπογραφίας «Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη»

•19.00-19.20: Art, Culture and Environment in the Mediterranean

-Εισηγητής: Serhan Ada, Αν. Καθηγητής Istanbul Bilgi University – Head, UNESCO Chair in Cultural policy and Cultural Diplomacy,.

•19.20-19.40: Προστασία Περιβάλλοντος

-Εισηγητής: Δρ Πέτρος Λυμπεράκης, Πρόεδρος Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς/ Ερευνητής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

•19.40-20.00: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων από την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

-Εισηγητής: Γιάννης Κουτράκης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΙΣΑ

•20.00-20.20: Τουρισμός και κλιματική αλλαγή. Η περίπτωση της Κρήτης

-Εισηγητής: Γιάννης Βουρδουμπάς, Χημικός Μηχανικός, M.Sc., PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΑΙΧ

-Συντονιστής: Φανή Γαλατσοπούλου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

•20.00-21.00: Συζήτηση

Υπενθυμίζεται ότι το 8ο Θερινό Σχολείο στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, διοργανώνεται από το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών& Επικοινωνιακών Εφαρμογών, το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας.

Συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Αποκορώνου/ Κοινωφελής Επιχείρηση, Δήμος Πλατανιά, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου. Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Δικαίου Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων. Το Θερινό Σχολείο στηρίζεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα της European Journalism Training Association.

Χορηγοί του 8ου Θερινού Σχολείου είναι: Η εφημερίδα “Χανιώτικα Νέα”, το Μουσείο Τυπογραφίας «Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη», το Βοτανικό Πάρκο-Κήποι Κρήτης, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, οι Μινωϊκές Γραμμές, το Κτήμα Λουπάκη και η Ζυθοποιία “Νήσος”.