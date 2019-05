ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΦΚΙ

Παρουσίαση του φωτογράφου Γιώργου Γιατρομανωλάκη

Παρουσίαση του έργου του φωτογράφου Γιώργου Γιατρομανωλάκη οργανώνει η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου (ΛΕΦΚΙ) Χανίων την Κυριακή 12 Μαΐου στις 8 μ.μ. στο Λεκτόριο. Είσοδος ελεύθερη.

Ο Γιώργος Γιατρομανωλάκης ζει και εργάζεται ανάμεσα σε Αθήνα και Κρήτη. Έχει εκδώσει τρία φωτογραφικά βιβλία: “Roadblock to Normalit0’, “Not provided’ και “The Spli9ng of the Chr0salis & the Slow Unfolding of the Wings’. Το έργο του έχει παρουσιαστεί και διακριθεί στην Έλλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο FesKval CirculaKon(s) – Paris, Aperture Galler0 – Νew York, PhotoEspaña, Odesa Photo Da0s, Belfast Photo fesKval, Emerging Talents FesKval – Rome, Athens Photo FesKval, Voies O[ Awards – Arles, Felifa FesKval – ArgenKna, Obscura FesKval – Mala0sia, Tbilisi Photo FesKval, Indian Photograph0 FesKval, Instanbul Photobook FesKval, Month of Photograph0 Los Angeles, Zum FesKval – Brazil. Έίναι συνιδρυτής του καλλιτεχνικού χώρου “Zoetrope’ και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Phases.