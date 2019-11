“Παρασκευές για το κλίμα”





Με μηνύματα για την κλιματική αλλαγή και τη σωτηρία του περιβάλλοντος, μαθητές και φοιτητές που συγκρότησαν και στα Χανιά ομάδα: “Fridays for future” (Παρασκευές για το κλίμα), στα πρότυπα αυτής που ίδρυσε η 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία Αγοράς.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα καθώς η 29η Νοεμβρίου ήταν μέρα «παγκόσμιας πορείας για το κλίμα».

Στο πλευρό των παιδιών στα Χανιά ήταν και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, ο υπεύθυνος του οποίου, Φώτης Ποντικάκης, είπε στα “Χ.ν.” ότι και το Κέντρο είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα σχετική δράση στην πλατεία Αγοράς.

Από την ομάδα Χανίων “Fridays of future”, η Κατερίνα εξήγησε ότι η ομάδα δημιουργήθηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν παιδιά από τα Χανιά επικοινώνησαν με την ομάδα της Αθήνας .

Η Αναστασία, φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο εξήγησε ότι χθες ήταν η Παγκόσμια Πορεία του Fridays of future «και εμείς συμμετείχαμε στην τοπική πορεία, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει χρόνος και πρέπει να δράσουμε άμεσα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αλλάξουν την πολιτική τους γιατί η κατάσταση δεν μας επιτρέπει να περιμένουμε άλλο».

Σε ανακοίνωση της ομάδας για τη χθεσινή μέρα τονίζεται:

«Έχουμε μόνο 11 χρόνια να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη κρίση που είχε ποτέ να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα: την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να σταματήσουμε να παίρνουμε αποφάσεις, αγνοώντας πλήρως τις επιστημονικές συστάσεις, ενώ βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού.

Για αυτό, η νέα γενιά και το Fridays For Future είμαστε εδώ…

Η Παγκόσμια αυτή Πορεία έχει στόχο να πιέσει τους ηγέτες των κρατών να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις, όταν θα συνεδριάζουν στο πλαίσιο του 25ου Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ (COP25) από τις 2 έως τις 19 Δεκεμβρίου στην Μαδρίτη της Ισπανίας. Η σημασία του συγκεκριμένου συνεδρίου είναι καταλυτική για το μέλλον του πλανήτη, καθώς αναμένεται να καθορίσει το κατά πόσο θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την επικείμενη κλιματική καταστροφή».