Οτάβα, Καναδάς

Η Οτάβα είναι η πρωτεύουσα του Καναδά. Είναι κτισμένη στην κοιλάδα του ποταμού Οτάβα, που ρέει στα όρια των επαρχιών του Κεμπέκ και του Οντάριο.

Η Οττάβα είναι πλούσια σε μνημεία και μουσεία. Μεταξύ άλλων, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει από κοντά και από μέσα

το Καναδικό Κοινοβούλιο, όπου στεγάζεται το Κοινοβούλιο και η Γερουσία,

το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (Tomb of the Unknown Soldier/Tombe du Soldat inconnu), όπου φυλάσσονται τα λείψανα ενός αγνώστου καναδού στρατιώτη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

την Εθνική Πικανοθήκη του Καναδά (National Gallery of Canada/ Musée des beaux arts du Canada),

το Καναδικό Πολεμικό Μουσείο (Canadian War Museum/Le Musée canadien de la guerre),

το Αεροπορικό Μουσείο του Καναδά (Canada Aviation Museum/Musée de l’aviation du Canada),

το Καναδικό Μουσείο Πολιτισμού (Canadian Museum of Civilization/Musée canadien des civilisations), που βρίσκεται στο Γκατινώ και έχει μεγάλη συλλογή από αντικείμενα και έργα τέχνης αυτοχθόνων του Καναδά, κ.ά.