Ο Thom Yorke υποψήφιος για Όσκαρ

Ο Thom Yorke και η Beyoncé είναι μεταξύ των υποψήφιων για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στη φετινή 92η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο αρχηγός των Radiohead είναι υποψήφιος για το τραγούδι “Daily Battles” από τη δραματική, αστυνομική ταινία του Έντουαρντ Νόρτον, “Motherless Brooklyn” και η Beyoncé διεκδικεί το κορυφαίο βραβείο με το “Spirit” από την ταινία “ The Lion King”.

Υποψήφιοι είναι επίσης οι Pharrell Williams – Chad Hugo με το “ Letter to My Godfather” από την ταινία “ The Black Godfather”, οι Elton John και Bernie Taupin “(I’m Gonna) Love Me Again” από τη βιογραφική ταινία για τον Έλτον Τζον “ Rocketman” και ο Randy Newman με το “ I Can’t Let You Throw Yourself Away” από το “ Toy Story 4”.