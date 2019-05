Μητσοτάκης: Αύριο ξημερώνει νέα φωτεινή μέρα

Ψήφισε λίγο πριν τις 11 το πρωί μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κηφισιά.

«Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, πολύ ηλιόλουστη για την δημοκρατία μας. Χαίρομαι που βλέπω μεγάλη συμμετοχή» είπε ο κ Μητσοτάκης εξερχόμενος από το εκλογικό κέντρο της Κηφισιάς στο οποίο ψήφιζε.

Ευχαρίστησε τις εφορευτικές επιτροπές και τους δικαστικούς αντιπροσώπους που παρίστανται στην εκλογική διαδικασία.

«Δεν έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, σήμερα ο λόγος είναι στους πολίτες. Εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση τους και είμαι σίγουρος ότι αύριο θα ξημερώσει μια νέα φωτεινή μέρα για την πατρίδα μας, ευχαριστώ πολύ και καλή ψήφο», είπε στους δημοσιογράφους.

«Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το βράδυ», σημείωσε τέλος με νόημα.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/politics/article/405008/mitsotakis-ebisteuomai-tous-polites-aurio-ximeronei-nea-foteini-mera/#ixzz5p1ikaM4z

