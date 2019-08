“Κλειστά” γκρούπς που επηρεάζουν στη διακυβέρνηση του κόσμου

Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από τους αναγνώστες μας έχουν διαβάσει στο τύπο ή στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ δηλώσεις ως ότι ορισμένες «μυστικές» εταιρείες ή γκρούπς, ή ινστιτούτα ή όμιλοι «κυβερνούν» τον κόσμο. Ορισμένοι γράφουν κείμενα ως να είναι βέβαιον ότι ο κόσμος κυβερνάται από μυστικές εταιρείες. Εκείνο βέβαια που είναι πραγματικότης είναι ότι ορισμένα απ’ αυτά τα «κλειστά» γκρούπς έχουν επίδραση σε ορισμένους τομείς της διακυβέρνησης του πλανήτη μας αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτά και μόνο που κυβερνούν τον κόσμο. Αυτό θα ανάγετο στην συνομοσιολογική θεωρία της ιστορίας.

Ο λόγος που με ώθησε στο να γράψω αυτό το άρθρο είναι η φετινή συνάντηση της γνωστής λέσχης Bilderberg στην Ελβετία (30/5/2019-2/6/2019). Για πρώτη φορά το «κλειστό» αυτό γκρουπ συναντήθηκε στην Ελβετία, χώραν η οποία φιλοξενεί επίσης το γνωστό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Davos. Η σύσκεψη της Bilderberg έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 1954 στην Ολλανδία. Δηλαδή πριν από 65 χρόνια. Φέτος έλαβαν μέρος στη σύσκεψη 130 άτομα από πολλές χώρες του κόσμου υψηλοτάτου επιπέδου. Ήσαν παρόντες ο πρόεδρος της Ελβετικής συνομοσπονδίας και δύο Ελβετοί υπουργοί, ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών κ. Pompeo, ο υπουργός οικονομικών της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας κ. Rutte, η υπουργός άμυνας της Γερμανίας Ursula von der Leyen η οποία θα αναλάβει ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής , τραπεζίτες, βιομήχανοι και παλιοί γνώριμοι όπως ο Henry Kissinger και πολλά άλλα ηχηρά ονόματα.

Οι συσκέψεις της λέσχης Bilderberg γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και φαίνεται ότι δεν τηρούνται πρακτικά. Οι συζητήσεις έχουν σχέση με θέματα γεωπολιτικής, θέματα οικονομίας, θέματα σχετικά με την Ευρώπη, τις σχέσεις μεταξύ της Κίνας και των Η.Π.Α., την κλιματική αλλαγή, το Brexit, την τεχνική διανόηση και άλλα σημαντικά θέματα. Η λέσχη Bilderberg είναι ένα από τα σημαντικότερα γκρουπς στο κόσμο σχετικά με τη διακυβέρνησή του.

Επιπλέον υπάρχουν δεξαμενές σκέψεων (think tanks) όπως το διακεκριμένο Royal Institute of International Affairs γνωστό ως Chatham House στο Λονδίνο, το Council of Foreign Relations των Η.Π.Α και βεβαίως το τεράστιας δύναμης City του Λονδίνου.

Αυτά είναι μερικά από τα «κλειστά» γκρουπς που έχουν μεγάλη επιρροή στη διακυβέρνηση του κόσμου. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα. Δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επιβάλλονται χωρίς τους ελέγχους συμπεριλαμβανομένους και τους γραφειοκρατικούς ελέγχους που υπάρχουν στα θεσμικά όργανα. Οι έλεγχοι, όμως, αυτοί συνδέονται με αυτό που αποκαλούμε «δημοκρατία», ό,τι κι’ αν αυτό σημαίνει στην πράξη.

*Ο Δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας). Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου. Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ.