Κίνδυνος μπλακ άουτ στην Κρητή

Τον κίνδυνο μπλακ άουτ στην Κρήτη κατά την καλοκαιρινή περίοδο καθώς σε περίπτωση απώλειας μίας από τις μεγάλες μονάδες του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση, επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής ΑΗΣ Χανίων σε επιστολή του προς τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι το πρόβλημα του δικτύου της Κρήτης «ήταν και είναι η κάλυψη της αιχμής ζήτησης, κατά τους θερινούς μήνες».

Στη συνέχεια σημειώνει ότι «κατά την διάρκεια της προηγούμενης καλοκαιρινής περιόδου παρατηρήθηκε ζήτηση ανώτερη των 675 MW περίπου» και εξηγεί:

«Η ονομαστική ισχύς των θερμικών μονάδων του νησιού ανέρχεται σε 819 MW, ενώ σε περίπτωση καύσωνα πέφτει στα 690 MW περίπου».

Μάλιστα σημειώνει ότι «σε συνθήκες άπνοιας η συνδρομή των αιολικών είναι μηδενική και κατά τη βραδινή δε αιχμή μηδενική είναι και η συνδρομή των φωτοβολταϊκών.

Με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής οδηγίας η παραγωγή μειώνεται 35 MW και πέφτει συνολικά στα 660 MW, κάτω δηλαδή από το περσινό όριο.

Περίπτωση δε απώλειας μιας εκ των μεγάλων μονάδων του συστήματος, όπως οι Α/Σ No 6, No 7, No 11 και No 12 του ΑΗΣ Χανίων, η οποία είναι αρκετά πιθανή σε συνθήκες καύσωνα, έχει σαν αποτέλεσμα η παραγωγή να αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση».

Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το πρόβλημα της παλαιότητας των περισσοτέρων μονάδων του ΑΗΣ Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζομένων θεωρεί επιβεβλημένη την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που προκύπτει και προτείνει «την εγκατάσταση μονάδων ισχύος τουλάχιστον 100 MW στο νησί, επισημαίνοντας ότι μερικές μονάδες της Κρήτης μπορούν να λειτουργήσουν και με φυσικό αέριο, κάτι που είναι συμβατό με τις περιβαλλοντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».