Υποψήφια με τον συνδυασμό του Γρ. Αρχοντάκη η Στέλλα Ι. Μπατάκη

Θέτοντας υποψηφιότητα στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές εισήλθα, ανεπιστρεπτί, σε έναν αγώνα δύσκολο, αλλά συνάμα δημιουργικό και με πολύ ενδιαφέρον. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου και τους γύρω σου, δεν φοβάσαι να βουτήξεις σε ταραγμένες θάλασσες ανθρώπινων προβλημάτων.

Ο Δήμος δεν μπορεί να αναπληρώσει το ρόλο κανενός Υπουργείου. Μπορεί όμως να λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει την διαμόρφωση μιας κουλτούρας, όπου θα αναπτύσσεται ο τρόπος σκέψης, η πνευματική καλλιέργεια, η κοινωνική ηθική, η γενική νοοτροπία.

Αντικειμενικά, ο Δήμος Χανίων αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα καθημερινότητας, όπως το κυκλοφοριακό, την καθαριότητα, το πράσινο και τεχνικά θέματα. Ωστόσο, η δική μου απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα είναι το επιστέγασμα μιας προσωπικής πορείας, η οποία σηματοδοτεί μια νέα αρχή που θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη, την κοινωνική πρόνοια και τον πολιτισμό.

Θα παλέψω για ένα Δήμο που θα δίνει σαφή προτεραιότητα στην συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό, ώστε να αρχίσει να καλλιεργείται μία κουλτούρα από νεαρή ηλικία, που θα μας κάνει καλύτερους, χρησιμότερους και ευτυχέστερους ανθρώπους. Μια κουλτούρα που θα ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχοληθούν με το ευ ζην των άλλων, να ακούν τον πλησίον με στόχο να τον κατανοήσουν καλύτερα και να ξεπεράσουν τα στεγανά που γίνονται προκαταλήψεις όσο μεγαλώνουμε. Ενσυναίσθηση. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα όχημα για τη διάδοση της αξίας της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Θα παλέψω για ένα Δήμο που θα φροντίζει για την ποιότητα ζωής των ΑμΕΑ και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Που θα φροντίσει για τους ανθρώπους αυτούς, σε περίπτωση που μείνουν μόνοι τους στη ζωή, χωρίς να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κινδύνους ή παρέα με τη σκιά τους. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να ενώσει τις δυνάμεις του με όλους αυτούς που χρειάζονται βοήθεια και να δημιουργήσει μια ασφαλή στέγη γι’ αυτούς. Έτσι, θα συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση του αισθήματος αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησής τους, δίνοντας στόχο και νόημα στη ζωή τους αλλά και ξεγνοιασιά στους φροντιστές τους όταν πια δε θα είναι κοντά τους. Ονειρεύομαι ένα Συγκρότημα Κατοικιών Υποβοηθούμενης Διαβίωσης με υπηρεσίες υποστήριξης και εποπτευόμενη φροντίδα.

Θα παλέψω για ένα Δήμο που θα προβάλει και θα αναδείξει τον σημαντικό άυλο πολιτισμό αλλά και σημαντικά μνημεία, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι την αξία αυτών ώστε να μπορέσουμε να τα προβάλλουμε, συνεισφέροντας έτσι και στη σωστή και οργανωμένη τουριστική προβολή τους. Αδιαμφισβήτητα, τα Χανιά είναι από τα λίγα μέρη της γης, που τόσοι πολλοί πολιτισμοί έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, τόσο στον κεντρικό πυρήνα τους όσο και στους όμορους δήμους. Το άρωμα και το κλίμα των Χανίων είναι ιδανικά για ένα ταξίδι πολιτισμών, ένα Φεστιβάλ Πολιτισμών, που μπορεί να φιλοξενηθεί σε πολλούς ατμοσφαιρικούς χώρους, στους οποίους η φαντασία είναι αδύνατον να κάτσει φρόνιμη. Ο πολιτισμός δεν κατοικεί μόνο στα όρια των μουσείων, αλλά παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι.

Θα παλέψω για ένα Δήμο που θα καταγράψει και θα ενεργοποιήσει το καλλιτεχνικό δυναμικό του, για την δημιουργία πυλών εισόδου στον πολιτισμό και τόπου κοινωνικών ζυμώσεων και αλληλεγγύης. Για ένα Δήμο, που θα υποστηρίξει και θα ενθαρρύνει τις ερασιτεχνικές πολιτιστικές ομάδες με την συστηματοποίηση της συνεργασίας τους, καθώς η μήτρα της δημιουργίας είναι ο ερασιτεχνισμός.

Στα Χανιά της επόμενης μέρας θα είμαστε μαζί καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση των αξιών της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, της κοινωνικής πρόνοιας και την ανάδειξη του πολιτισμού μας.

*Η Στέλλα Ι. Μπατάκη είναι δικηγόρος από το 2002. Κάτοχος του πτυχίου Νομικής «LLB in European Law & Law» (Τhames Valley University του Λονδίνου, 1999) και του μεταπτυχιακού τίτλου «LLM in International & European Law» (University of Liverpool, 2000). Το 2018 πιστοποιήθηκε ως Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από τον διαπιστευμένο φορέα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, ACTA, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι στο ΔΣ του Λογαριασμού Ενίσχυσης & Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Χανίων (ΛΕΑΔΙΧ).