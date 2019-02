ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ημερίδα για τα αποτελέσματα του ευρωπαικού έργου BLUEISLANDS

Από την Περιφέρεια Κρήτης

Πραγματοποιήθηκε η 2η προγραμματισμένη Ημερίδα για το ευρωπαϊκό έργο Blueislands – Interreg Med που οργάνωσε η Περιφέρεια στο Ρέθυμνο αυτή τη φορά, στο πλαίσιο ενημέρωσης κοινού και φορέων για τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών του έργου.

Την Ημερίδα χαιρέτισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ενώ χαιρετισμό εκ μέρους της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μ. Λιονή που απουσίαζε στο εξωτερικό, απεύθυνε ο ειδικός σύμβουλος Γιάννης Πολυχρονάκης.

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο «Βlueislands» – Interreg Med (seasonal variation of waste as an effect of tourism – εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισμού) διερευνά το φαινόμενο της εποχιακής διακύμανσης στην παραγωγή αποβλήτων σε νησιά της Μεσογείου, με σκοπό να αντιμετωπίσει και να μειώσει τις επιπτώσεις από αυτό, με τη δημιουργία ενός μοντέλου που στοχεύει στη βιωσιμότητα του τουρισμού.

Η παραλία του Ρεθύμνου και συγκεκριμένα η κεντρική περιοχή του λιμανιού αποτέλεσε την βασική πιλοτική περιοχή μελέτης για το έργο Blueislands στην Κρήτη, με κριτήριο την επισκεψιμότητα από ντόπιους και τουρίστες όλο το χρόνο. Παράλληλα συμμετείχαν η παραλία του Αρίνα και του Τσούτσουρα με άλλα κριτήρια. Για δύο χρόνια έγινε έρευνα και μελέτη για τη ρύπανση στην περιοχή της παραλίας και στην περιοχή των τουριστικών δραστηριοτήτων πίσω από την παραλία. Το 2017 έγινε συστηματικός καθαρισμός της παραλίας και δειγματοληψίες άμμου κάθε μήνα, για την καταγραφή της ρύπανσης και των μικροπλαστικών που βρίθουν στην άμμο. Ενώ το 2018 έγινε η καταγραφή και χαρακτηρισμός των αποβλήτων που παράγονται από τους επισκέπτες, και τις τουριστικές επιχειρήσεις όλων των ειδών (μπαρ, εστιατόρια, μαγαζιά λιανικής, περίπτερα, κλπ) στην περιοχή πίσω από την παραλία, που διεξήχθη η έρευνα, για να συσχετιστεί η ρύπανση. Από τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών στην Κρήτη αλλά γενικότερα και των 9 νησιών που συμμετείχαν στην έρευνα, βγήκαν αρκετά βασικά συμπεράσματα, που σε γενικές γραμμές ισχύουν για όλα τα τουριστικά μεσογειακά νησιά. Κάποια βασικά σημεία που προβλήθηκαν ήταν ότι η παράκτια ρύπανση αυξάνεται κατά 117% τους μήνες της υψηλής τουριστικής περιόδου. Η ρύπανση αυτή αποτελείται κατά 84% από τεχνητά πολυμερή (πλαστικά) στο σύνολο των συλλεχθέντων απορριμμάτων, ενώ η ανάλυση από τις δειγματοληψίες άμμου έδειξε ότι όλες οι παραλίες είναι ρυπασμένες από μικροπλαστικά, με μέση συγκέντρωση 213 μικροπλαστικά ανά κιλό άμμου. Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πόσο εκτεθειμένο είναι το θαλάσσιο οικοσύστημα από την ανθρώπινη ρύπανση καθώς οι παραλίες αποτελούν τη μεγάλη πύλη για την εισροή των πλαστικών στη θάλασσα. Επίσης, από τη μελέτη για την παραγωγή αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις, φάνηκε ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός των παραγόμενων σε τεράστιες ποσότητες πλαστικών μίας χρήσης από τις επιχειρήσεις, και παράλληλα ότι οι τουρίστες παρόλο που είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ανακύκλωσης μπερδεύονται με τον μη ευδιάκριτο διαχωρισμό των κάδων, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν τα απόβλητα χωρίς διαλογή.

Επισημάνθηκε βέβαια, ότι το υφιστάμενο σύστημα υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και οι δράσεις και τα προγράμματα για την διαλογή στην πηγή που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στα ανησυχητικά αποτελέσματα του έργου. Για τον λόγο αυτό τονίστηκε η αναγκαιότητα να επισπεύσουν οι Δήμοι τις ενέργειές τους για να προχωρήσουν οι δράσεις χωριστής συλλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και του οργανικού κουζίνας που παράγεται από τις επιχειρήσεις αλλά και από τις οικίες. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης και στην παραγωγή καθαρότερων και περισσότερων ανακυκλώσιμων προϊόντων, που αυτή τη στιγμή απορρίπτονται όλα μαζί στα σύμμεικτα απορρίμματα.

Ανακοινώθηκε ότι το επόμενο στάδιο του έργου προβλέπει την πιλοτική εφαρμογή κατάλληλων σχεδίων δράσεις στις περιοχές μελέτης. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των νέων αποτελεσμάτων μετά τα σχέδια δράσης μέσα στο 2019 και παράλληλα θα πραγματοποιηθεί τουριστική καμπάνια για την πρόληψη των αποβλήτων την οποία έχει αναλάβει η Κρήτη μαζί με την Μαγιόρκα να σχεδιάσουν για όλους τους εταίρους.

Ειδικά για το Ρέθυμνο, αυτό που επίμονα τονίστηκε από την Ομάδα του έργου, ήταν η επείγουσα παρέμβαση του Δήμου, της Περιφέρειας και όλων των αρμόδιων φορέων που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος, προς τους υπεύθυνους οργάνωσης του ετήσιου δημοφιλούς καρναβαλιού Ρεθύμνου να ενημερώσουν και να προτρέψουν τους καρναβαλιστές να αποφύγουν τη χρήση και τη διασπορά του πλαστικού κομφετί, που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην παραλία Ρεθύμνου.

Την Ημερίδα οργάνωσε η Ομάδα του έργου, στην οποία συμμετείχαν η προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Κρήτης, Ελένη Χατζηγιάννη, η συντονίστρια του έργου blueislands Καργάκη Ελένη και τα στελέχη της Περιφέρειας Στεφανάκη Μαρία και Δαφνομήλη Δήμητρα.