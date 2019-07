ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

“Εικονοκλαστικά Κοσμοείδωλα ΙΙI: Μυθολογίες”

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον σε συνεργασία με την Αίθουσα Τέχνης Match More παρουσιάζουν την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Εικονοκλαστικά Κοσμοείδωλα ΙΙI: Μυθολογίες. Έργα από την Μόνιμη Συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Ιουλίου , στις 20:30, στις Αίθουσες Τέχνης Match More και Match More Underground, στον Πλατανιά.

Επιμέλεια: Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια (2008-2018) ενεργής πολιτιστικής παρουσίας το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον παρουσιάζει μια σειρά εικαστικών εκθέσεων με επετειακό χαρακτήρα και πνεύμα εξωστρέφειας. Στην σειρά εικαστικών εκθέσεων με τίτλο «Εικονοκλαστικά Κοσμοείδωλα» παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα από την μόνιμη συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον, που αριθμεί περισσότερα από 700 έργα τέχνης, στην πλειοψηφία τους ευγενική προσφορά καλλιτεχνών και συλλεκτών προς το Μουσείο, κυρίως έργα που δημιουργήθηκαν τον 21ο αιώνα. Στόχος είναι να παρουσιαστεί σε νέους συσχετισμούς και εικαστικούς συνδυασμούς διερεύνησης η σύγχρονη τέχνη των τελευταίων 20 χρόνων μέσα από τις ελληνικές και διεθνείς συλλογές του Μουσείου. Συνάμα με διάθεση εξωστρέφειας παρουσιάζονται εκθέσεις εκτός των ελληνικών συνόρων, σε συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, με στόχο την προβολή της σύγχρονης ελληνικής τέχνης σε διάλογο με την παγκόσμια εικαστική αναζήτηση αναδεικνύοντας την εξαιρετικά ενεργή σύγχρονη ελληνική εικαστική σκηνή.

Η σειρά «Εικονοκλαστικά Κοσμοείδωλα» αναπτύχθηκε σε τρείς εικαστικές εκθέσεις: «Ιερουργίες», «Συναρμογές» και τώρα «Μυθολογίες» που παρουσιάστηκαν σε τρείς αντίστοιχες πόλεις της Κρήτης: Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Χανιά παρουσιάζοντας έργα από τις Μόνιμες Συλλογές του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον με τρεις διαφορετικές ενότητες έργων και τρεις ξεχωριστές προτάσεις επικοινωνίας με το κοινό της κάθε πόλης.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2019. Ανοικτά κάθε μέρα 12:00-22:00 με Ελεύθερη Είσοδο.

Η έκθεση συνοδεύεται από έγχρωμο, δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά) κατάλογο με εισαγωγή, σχόλια και εκτενή κείμενα τεκμηρίωσης ενώ ταυτόχρονα εικονογραφεί πλήρως όλα τα εκθέματα.