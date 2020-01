Η Κρήτη Κέντρο Αναφοράς “4 αστέρων” της Ε.E για την ενεργό και υγιή γήρανση

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βράβευσε το οικοσύστημα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής, με τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς τεσσάρων αστέρων» (4* Reference Site) στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση, την υψηλότερη διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας «το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ αφορά τη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και σε αυτό συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και πολίτες. Συντονίστρια του Κέντρου Αναφοράς είναι η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Τα Κέντρα Αναφοράς είναι εμπνευσμένα οικοσυστήματα που παρέχουν δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ζωής και της υγείας των ηλικιωμένων και ολόκληρης της κοινωνίας. Επικεντρώνονται σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση και προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες με θετικό αντίκτυπο στον τομέα αυτόν, π.χ. ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, δράσεις προαγωγής υγείας και προώθησης της καινοτομίας, κλπ.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών που υλοποιούνται διαχρονικά στην περιφέρεια Κρήτης για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ συνενώνει όλους τους συμμετέχοντες και οδηγεί σε καινοτόμες δράσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο που θα μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα κάθε φορέας από μόνος του. Οι δράσεις που υλοποιούνται από το οικοσύστημα είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP on AHA), καθώς και με τις νέες στρατηγικές εξελίξεις για τη ψηφιακή μεταρρύθμιση της υγείας και της περίθαλψης στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market)»

