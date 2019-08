Η Facebook αλλάζει τις ονομασίες των Instagram και WhatsApp

Η Facebook φέρεται να σχεδιάζει την προσθήκη του ονόματός της στην επωνυμία των θυγατρικών Instagram και WhatsApp καθώς αυξάνονται οι φωνές σε πολιτικό επίπεδο στις ΗΠΑ για περισσότερη διαφάνεια. Όπως αναμεταδίδει η Ναυτεμπορική, στα σχέδια της αμερικανικής εταιρείας είναι η μετονομασία των εφαρμογών σε «Instagram from Facebook» και «WhatsApp from Facebook», σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας The Information, το οποίο βασίζεται σε ανώνυμες πληροφορίες.

Το δημοσίευμα ωστόσο επιβεβαιώθηκε, με την εκπρόσωπο της εταιρείας Bertie Thompson να δηλώνει στην ιστοσελίδα ότι «θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που είναι μέρος της Facebook». Η εξέλιξη έρχεται μετά την δημόσια παραδοχή του CEO της Facebook, Mark Zuckerberg, ότι η μητρική εταιρεία δεν λαμβάνει τα εύσημα για την επιτυχία των δύο εφαρμογών.

Παράλληλα, η αμερικανική Federal Trade Commission (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου) συνεχίζει την διερεύνηση των διαδικασιών εξαγοράς των δύο εταιρειών από την Facebook. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται αν η Facebook εξαγόρασε τις Instagram και WhatsApp πριν αυτές αποτελέσουν σοβαρό επιχειρηματικό κίνδυνο για το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο. Να υπενθυμίσουμε ότι το Instagram εξαγοράστηκε το 2012 έναντι αντιτίμου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ το WhatsApp εξαγοράστηκε το 2014 έναντι τιμήματος ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπρόσθετα, πολιτικοί παράγοντες όπως η Δημοκρατική γερουσιαστής (και υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα του κόμματός της) Elizabeth Warren έχει εκφράσει δημόσια την θέση της ότι τρεις από τις πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν την ίδια ιδιοκτησία δημιουργώντας έτσι συνθήκες μονοπωλίου στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Η γερουσιαστής Warren και άλλοι παράγοντες στην Ουάσιγκτον συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των Instagram και WhatsApp από την μητρική Facebook.