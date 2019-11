Η επιρροή του Μινωικού Πολιτισμού στη σύγχρονη δημιουργία

Διακεκριμένοι Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί, δημιουργοί και δημοσιογράφοι συναντώνται στο Λονδίνο για να αναδείξουν τη διαχρονική επιρροή του Μινωικού πολιτισμού στη σύγχρονη δημιουργία (μόδα, γαστρονομία, μουσική, τέχνη). Από τους πρωτοποριακούς χορούς του Sergei Diaghilev (Ballets Russes) στον Ted Shaw, από τον Μινώταυρο του William Blake στα πρωτοποριακά έργα τέχνης του Pablo Picasso, εμπνευσμένα από το μυθικό αυτό πλάσμα και από το διάσημο «μαντήλι Κνωσός» (Knossos scarf) του Mariano Fortuny στον Karl Lagerfeld και τη Σοφία Κοκοσαλάκη, ο Μινωικός, ο πρώτος προηγμένος Ευρωπαϊκός πολιτισμός συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες και επιστήμονες ανά τον κόσμο.

Η εκδήλωση με θέμα «Σύγχρονοι Μινωίτες: Ο Κρητικός πολιτισμός, πηγή έμπνευσης» (Contemporary Minoans: Cretan culture, source of inspiration) διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Οργανισμού Πολιτισμού Branding Heritage (BH) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019 στο Μουσείο του Λονδίνου (Μuseum of London,150 London Wall, Λονδίνο EC2Y 5HN χάρτης) με ώρα έναρξης 12.30 μ.μ.. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό τις αιγίδες των Υπουργείων Πολιτισμού, Τουρισμού και της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη σπουδαία δημιουργό Σοφία Κοκοσαλάκη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις 14 Οκτωβρίου 2019. Τον Μάιο του 2018, η σχεδιάστρια είχε τιμηθεί από το Branding Heritage και την Περιφέρεια Κρήτης για την προσφορά της στην ανάδειξη της Ελληνικής κληρονομιάς και, ιδιαίτερα, της Κρητικής της καταγωγής και Μινωικής της επιρροής ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας στην παγκόσμια σκηνή της μόδας.

Στο Λονδίνο, το ταλέντο και τη πρωτοποριακή δημιουργική ταυτότητα της Ελληνίδας σχεδιάστριας θα τιμήσουν με παρεμβάσεις τους οι Βρετανίδες δημοσιογράφοι Harriet Quick (συντάκτρια της Vogue UK) και Sarah Mower (κριτικός μόδας του Vogue Runway, & British Fashion Council Ambassador for Emerging Talent).

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Άντζελα Γκερέκου και ο Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Φραγκάκης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Δημήτριος Καραμήτσος-Τζιράς και η Ιδρύτρια του Branding Heritage δημοσιογράφος Κατερίνα Φρέντζου.

Την εκδήλωση πλαισιώνει έκθεση δημιουργιών από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Μεταξύ των καλλιτεχνών, ο ζωγράφος Αλέκος Φασιανός, η Κεραμίστρια Lilah Clarke, οι εικαστικοί Λουκία Ορφανού και Τερέζα Βαλαβάνη, οι σχεδιαστές μόδας Mary Katrantzou, Marios Schwab και Faye Chatzi, τα fashion brands Ergon Mykonos και The Artians, η σχεδιάστρια κοσμημάτων Polina Ellis, οι σχεδιάστριες υφασμάτων Alexandra Bissa και Maria Sigma Textiles, ο σχεδιαστής λαβυρίνθων Adrian Fisher ενώ η ερευνήτρια αρχαιολόγος Diana Wardle θα παρουσιάσει την ανακατασκευή αρχαίου Μινωικού ενδύματος. Εργαστήριο αργαλειού θα πραγματοποιηθεί ζωντανά στο Μουσείο από τη Maria Sigma Textiles.