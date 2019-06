Γνωριμία με το Dance Days Chania





Εκδήλωση γνωριμίας με το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania” θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 19 Ιουνίου από τις 7:30 μ.μ. στο στούντιο «ΟΝ».

Το φεστιβάλ σκοπεύει και φέτος να “γεμίσει” χορό την πόλη μας από κάθε μέρος του κόσμου για 2 εβδομάδες. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, όπου μέλη της ομάδας διοργάνωσης θα παρουσιάσουν τους περισσότερους από 120 συμμετέχοντες καλλιτέχνες καθώς και το πρόγραμμα των δράσεων του φεστιβάλ. Τέλος θα υπάρχει η δυνατότητα οποιοσδήποτε επιθυμεί να δηλώσει παρόν για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής της τέχνης του χορού.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Chania, θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 15 έως και τις 28 Ιουλίου στα Χανιά για 9η συνεχή χρονιά. Εστιάζει στην εξωστρέφεια και στην επικοινωνία μέσω της τέχνης του χορού, προτείνοντας ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και παραστάσεις, για όλες τις ηλικίες, διεθνούς εμβέλειας σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους της πόλης, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο χορός, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας συναντάται στα σοκάκια, τις γειτονιές, τα μνημεία, αλλά και τα θέατρα όπου καλλιτέχνες θα συνομιλήσουν μεταξύ τους δημιουργικά, παρουσιάζοντας εύρος εφαρμογών και προσεγγίσεων γύρω από τον σύγχρονο χορό. Ένα πρόγραμμα με έμφαση στην ανάπτυξη της πολυφωνίας, της καινοτομίας και του πλουραλισμού, που τοποθετεί τα Χανιά στον χάρτη ως προορισμό πολιτισμικού τουριστικού ενδιαφέροντος.

Έχοντας λάβει την πιστοποίηση EFFELabel 2019-2020 (για 2η φορά) από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EFA και με τη συνεχή υποστήριξη εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων, φορέων όπως και πρεσβειών συνεχίζει σταθερά την ανάπτυξη του.

Το 9ο Dance Days Chania θα φιλοξενήσει τον Ιούλιο περισσότερους από 120 καλλιτέχνες, οι οποίοι καλούνται με όχημα την έμπνευση και τα έργα τους να αλλάξουν το τοπίο της πόλης. Χορευτές, χορογράφοι, μουσικοί από Ελλάδα, Μοζαμβίκη, Γερμανία, Ισραήλ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Βέλγιο, κ.α..

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– 16 παραστάσεις

– 19 σεμινάρια

– 4 site specific projects από νέους δημιουργούς

– 2ήμερο video dance

– συνέδριο με θέμα: “Χορός: η τέχνη της επικοινωνίας” – Ιδέα-πράξη-εξωστρέφεια;

Το 9o Dance Days Chania διοργανώνεται από τον Σύλλογο Εκφραστικού Χορού «Συν-Κίνηση» με εθελοντική εργασία των μελών του, την συν-διοργάνωση του Δήμου Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης- Π.Ε. Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του Fluxum Foundation- Flux Laboratory, της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα και με «Μέγα Χορηγό» τις Μινωικές Γραμμές. Συνεργαζόμενοι φορείς θα είναι το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Σεμινάρια

– 15.07 – 19.07 F. Demestri & S. Lefeuvre [PeepingTom & LesBalletsC] “Bending reality”

– 15.07 – 17.07 Γιάννης Καρούνης “PERFORMANCE_LAB WORKSHOP – DECISIONS”

– 15.07 – 18.07 Horacio Macuacua “Improvisation workshop”

– 15.07 – 17.07 Μαρκέλλα Μανωλιάδη “Natural flow of movement”

– 16.07 – 18.07 W. Reynolds & A. Guerin “Yeknom- The acrobat in flux”

– 19.07 – 21.07 Jorge Crecis “Towards Vivencia”

– 19.07 – 22.07 Α. Μίκου, Κ. Μπούσμπουρα, Μ. Παναγιωτάρα “Σώμα &Αστικό τοπίο: Χορό-χωρικές δραματουργίες”

– 19.07 – 21.07 Μαριάνθη Μότα “Τσίρκο για παιδιά”

– 19.07 – 21.07 P. Hastewell &Α. Αναστασιάδης “Physical stories”

– 20.07 – 21.07 Χρυσάνθη Μπαδέκα “BEYOND BOUNDARIES: VIDEODANCE – A NEW HYBRID ART FORM”

– 20.07 – 21.07 Μαριάνθη Μότα “Τσίρκο για γονείς και παιδιά”

– 20.07 – 22.07 Γεωργία Μήκου “Ο πλανήτης της τροφής”

– 20.07 – 22.07 Katherina Vasiliadis “How to communicate your art”

– 22.07 – 26.07 Marija Slavec “Gaga workshop”

– 23.07 – 25.07 Luke Jessop/Ion Tribe “Riding the curve”

– 24.07 – 26.07 Nimrod Freed/Tami dance co. “PeepDance- the body is the last place for freedom”

– 24.07 – 26.07 Marco di Nardo “Floating movements”

– 24.07 – 28.07 Hofesh Shechter Company “Technique & Grand Finale Repertory”

– 26.07 – 28.07 Πέρσα Σταματοπούλου “Απόδραση – Σώμα και περιβάλλον”

Παραστάσεις

• 15.07 Αντώνης Φωνιαδάκης – Αντώνης Μαρτσάκης (GR) – Σάλεμα

• 14.07 – 15.07 – 16.07 Γιάννης Καρούνης/ Saltator Physical Dance Group (GR) – Orbital

• 16.07 Góbi Dance Company (HU) – Volitant

• 16.07 Compagnie Warren (FR) – Absentia

• 18.07 Compagnia Naturalis Labor (IT) – Oro D’ Ore

• 19.07 Editta Braun company (AT) – trails

• 20.07 F. Demestri – S. Lefeuvre (BE) – L’ événement (the event)

• 20.07 Gil Kerer Dance Company (IL) – Nice To Beat You

• 20.07 Flavie Haour (AT) – Raymonde

• 21.07 Pink Mama Theatre (CH) – Jungle

• 22.07 Δ. Δημητριάδη– Δ. Αλαμάνος (GR) – ATMA

• 23.07 cieLaroque/helene weinzierl (AT) – As Far As We Are

• 24.07 Athanasia Kanellopoulou Performing Arts (GR) – Exodus

• 25.07 EVA DUDA DANCE COMPANY (HU) – QUAN BUI QNOC: Blurry

• 27.07 Frantics (DE) – Last

• 28.07 Ερμίρα Γκόρο (GR) – Συναντήσεις: Χανιά

» 17.07 – 25.07.2019

Site specific projects από νέους δημιουργούς στο Dance Days Chania 2019

• 17.07 Βίκυ Αγγελίδου – Hearme

• 18.07 Christiane Stroubakis – Fine Line

• 23.07 Πολένα Κόλια – let me tell you my steps

• 25.07 Μαρία Πίσιου, Γιώργος Πανόπουλος – Visible City #1

*παραγωγές του Dance Days Chania, με την ευγενική υποστήριξη του Fluxum Foundation- flux laboratory

» 20.07 – 21.07.2019

Video Dance projects προβολές και παρουσιάσεις

Υπεύθυνη ενότητας video dance: Αλίκη Χιωτάκη

» 27.07 – 28.07.2019

Συνέδριο: «Χορός: η τέχνη της επικοινωνίας»- Ιδέα-πράξη-εξωστρέφεια;

Επιστημονική επιτροπή:

Δρ. Ναταλί Ζερβού (Επίκουρη Καθηγήτρια Χορού – University of Wisconsin Madison, ΗΠΑ)

Δρ. Όλγα Κολοκυθά (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο της Βιέννης)

Κωνσταντίνα Κεφάλα (Πολιτιστική διαχείριση)

Αφροδίτη Αντύπα (Χορολόγος/ Εκπαιδευτικός Χορού)

Πληροφορίες:

https://dancedays.gr/

Εγγραφές σε σεμινάρια:

dd.ch.workshops@gmail.com