Ένα αξέχαστο Secret Gaming Battle!

















Τον τελευταίο μήνα, το Πλαίσιο είχε ενεργή παρουσία σε δύο δράσεις που συνάρπασαν τη gaming κοινότητα. Για αρχή έδωσε δυναμικό «παρόν» στο εκρηκτικό φινάλε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος League Of Legends (LEC), το οποίο διεξήχθη το διήμερο 7 & 8 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων «Νίκος Γκάλης»!

Σε συνεργασία με το The Web, το Πλαίσιο ετοίμασε ένα άκρως fun booth στον εκθεσιακό χώρο επίδειξης, στο οποίο οι fan του gaming από την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν επικές μονομαχίες στα Nemesis PC και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα συνολικής αξίας 9.500€. Η ελληνική εταιρία μετέφερε από νωρίς τον παλμό της σημαντικότερης esports εκδήλωσης που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, έχοντας στο πλευρό της και την πρωταθλήτρια Ελλάδας WLGaming Esports.

Η παρουσία του Πλαισίου στο θεσμό στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα υπήρξε και συνέχεια. Το Πλαίσιο διοργάνωσε το 1ο του gaming event, ένα Secret Battle σε συνεργασία με την ΟΜΕΝ.

Το event πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρίας, στην καρδιά της Αθήνας και εντυπωσίασε όσους το παρακολούθησαν. Ως κοινό, επιλέχθηκαν μετά από online κλήρωση 150 προσκεκλημένοι, οι οποίοι απόλαυσαν τη σύγκρουση ανάμεσα στα crew δύο διάσημων Youtubers (ΤechItSerious VS KarpouziFetaGaming). Έπειτα από κλήρωση, 6 τυχεροί κέρδισαν μοναδικά δώρα.

Το Πλαίσιο πιστό στο ραντεβού του με τη gaming κοινότητα υπόσχεται περισσότερα συναρπαστικά events στο μέλλον με πολλές εκπλήξεις που θα κάνουν την αδρεναλίνη να χτυπήσει «κόκκινο».