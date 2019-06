Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Άρχισαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Βιολογίας, με τίτλο “Neural circuits and behaviour of Drosophila”, με διοργανωτές τον Δρ Barry Dickson (Janelia Research Campus/HHMI), τον Δρ Scott Waddell (Oxford University), την Δρ Eugenia Chiappe (Champalimaud Foundation) και την Δρ Kristin Scott (University of California, Berkeley). Το Συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 29 Ιουνίου 2019 και αφορά έρευνες γύρω από τη μύγα δροσόφυλλα ή όπως την γνωρίζουμε εδώ στην Κρήτη ως «μπεκρής». Το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό είναι μεγάλο από την επιστημονική κοινοτητα, γι᾿ αυτό και θα ακολουθήσει νέο διεθνές Συνέδριο (1-6 Ιουλίου 2019), με το ίδιο αντικείμενο, και διοργανωτή τον Δρ Pierre Leopold (Institute Curie, Paris).

O Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κατά τον χαιρετισμό του προς τους συνέδρους, ανέπτυξε τις βασικές αρχές και αξίες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η επιστημονική έρευνα και κυρίως η έρευνα για τον άνθρωπο από τον άνθρωπο, υπενθυμίζοντας τη φράση κατά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας (2016), ότι «ο άνθρωπος δεν ορίζεται μόνο από τα γονίδιά του».

Οι σύνεδροι, κατά την παραμονή τους στην Κρήτη, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Παλαιά Πόλη των Χανίων, καθώς και αξιοθέατα της περιοχής.