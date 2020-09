Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Αιγαίου

Σαράντα ταινίες ντοκιμαντέρ από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα, σε πρώτη προβολή στα νησιά αλλά και ευρωπαϊκές και διεθνείς πρεμιέρες, συνθέτουν το πρόγραμμα του 8ου AegeanDocs· μέσω αυτού θα ξυπνήσουν μνήμες από τη Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια, μαζί με αφιέρωμα στις πανδημίες του 20ού και του 210υ αιώνα, τα ΑΜΕΑ κ.ά.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Αιγαίου θα ανοίξει τις πύλες του την 1η Οκτωβρίου και για μία εβδομάδα, με «καρδιά» των εκδηλώσεων τη Λήμνο (κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ) και ταυτόχρονες προβολές σε Λέσβο, Χίο, Ικαρία, Άγιο Ευστράτιο, Φούρνους, Ψαρά και Οινούσσες.

Τιμώμενη χώρα είναι η Νορβηγία, με οκτώ ταινίες σε συνεργασία με την πρεσβεία της χώρας στην Ελλάδα και το Νορβηγικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Στο πρόγραμμα προβολών παρουσιάζονται τα αφιερώματα: Μνήμες από την Μικρά Ασία, πανδημίες -από την ισπανική γρίπη στον κορωνοϊό-, μαρτυρίες από τα Βαλκάνια, ποδόσφαιρο και συναίσθημα, αφιέρωμα στα ΑΜΕΑ. Επίσης, μια πρωτοβουλία με ξεχωριστή αξία είναι το ότι στην πρωινή ζώνη προβολών, σε Μύρινα και Μούδρο, έχουν προγραμματιστεί προβολές ταινιών για σχολεία.

Από το νησί, σε απευθείας μετάδοση -Live streaming- θα μεταδίδονται οι συζητήσεις με το κοινό, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και οι θεατές των ίδιων ταινιών από τα άλλα νησιά. Η είσοδος σε όλες τις αίθουσες θα είναι ελεύθερη, ενώ το πρόγραμμα των προβολών του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aegeandocs.gr.

Πάνω από 50.000 θεατές παρακολούθησαν το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Παρά τις ιδιόμορφες φετινές συνθήκες, λόγω της πανδημίας που έχει ξεσπάσει, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου υποδέχτηκε στους χώρους του πάνω από 50.000 θεατές· έδωσε το «παρών» με το «Υποσύνολο – Fragment», μια ξεχωριστή σειρά καλλιτεχνικών γεγονότων, που πραγματοποιήθηκαν στους υπαίθριους χώρους του Φεστιβάλ ‒το Ηρώδειο, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

Ένα αντισυμβατικό βίωμα των φεστιβαλικών χώρων, μια διαφορετική, μη αναμενόμενη κατοίκησή τους δίνει το νέο στίγμα του Φεστιβάλ. Μια in situ εγκατάσταση του Διονύση Καβαλλιεράτου στην ορχήστρα του Ηρωδείου, σε σύμπραξη με τον οργανισμό ΝΕΟΝ, άνοιξε την αυλαία αναδεικνύοντας με τρόπο απρόσμενο το εμβληματικό ρωμαϊκό ωδείο. Το φετινό πρόγραμμα του Ηρωδείου περιλάμβανε αρκετές συνεργασίες με κορυφαίες ελληνικές ορχήστρες, κρατικούς φορείς και αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες που γέμισαν μουσική και συγκίνηση τις καλοκαιρινές νύχτες μας.

Ανατρεπτικό ήταν και το πρόγραμμα της Μικρής Επιδαύρου που αποκτά από φέτος πειραματικό χαρακτήρα, εξερευνώντας τα όρια μεταξύ των τεχνών, με μουσικοθεατρικές παραστάσεις και performances από όλο το φάσμα της μουσικής, από την μπαρόκ όπερα και τη τζαζ, έως την ambient και την παραδοσιακή. Στο ίδιο πνεύμα, μια έκπληξη σηματοδότησε τη συμπλήρωση 65 χρόνων αδιάλειπτης ιστορίας του Φεστιβάλ, ανοίγοντας τα Επιδαύρια μ’ ένα γεγονός διεθνούς ακτινοβολίας: Ο διεθνής βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος στάθηκε μόνος του στην ορχήστρα της Επιδαύρου, για να ερμηνεύσει έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, προσκαλώντας μας να μοιραστούμε μια μουσική προσευχή στην εποχή της πανδημίας.

Φέτος, το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, για πρώτη φορά στην ιστορία του επεκτείνει τη δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν, απαντώντας και στην ανάγκη των καλλιτεχνών να καλλιεργήσουν τα εργαλεία τους και να επανενεργοποιηθούν σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σειρά από ερευνητικές δράσεις και συνεργασίες, που απευθύνονται σε καλλιτέχνες αλλά και το ευρύτερο κοινό όλων των ηλικιών.

Σχεδόν 600.000 δολάρια πουλήθηκε το στέμμα του αείμνηστου Notorious B.I.G

Το στέμμα που φόρεσε ο αείμνηστος ράπερ Notorious B.I.G, στη θρυλική φωτογράφιση K.O.N.Y. (King of New York) το 1997, πωλήθηκε στην τιμή των 594.750 δολαρίων, στην πρώτη δημοπρασία του οίκου Sotheby’s αφιερωμένη στη hip hop μουσική σκηνή και κουλτούρα.

Το στέμμα παρέμεινε στην κατοχή του φωτογράφου Μπάρον Κλέιμπορν από τότε που έγινε η φωτογράφιση, το 1997· το εσωτερικό της κορώνας φέρει την επιγραφή «Crown from Biggie KONY Shot NYC 3-6-97» και είναι υπογεγραμμένη από τον Biggie και τον Κλέιμπορν. «Με τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν λίγες μέρες μετά τη φωτογράφιση, αυτή η εικόνα του εστεμμένου Notorious B.I.G. έγινε πολλά περισσότερα από ένα πορτρέτο – η εικόνα μετέτρεψε τον Biggie Smalls σε αριστοκρατική ή άγια μορφή, που έμεινε στην ιστορία για πάντα, όχι μόνο ως ο «Βασιλιάς της Νέας Υόρκης», αλλά και ως ένας «Βασιλιάς της μουσικής hip hop» και ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών» δήλωσε ο Μπάρον Κλέιμπον.

Η δολοφονία του Notorious B.I.G. ή Biggie Smalls παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του hip-hop και το πορτραίτο του «KONY (King of New York)», μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του είναι μια από τις πιο διάσημες εικόνες του αείμνηστου ράπερ. Στη δημοπρασία που έγραψε ιστορία, πωλήθηκαν επίσης κοσμήματα, έργα τέχνης, φωτογραφίες και αναμνηστικά από τις πρώτες μέρες του hip-hop έως και σήμερα.