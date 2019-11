Διεθνές Φεστιβάλ animation στην Κέρκυρα

Διεθνές Φεστιβάλ Animation με τίτλο Ionian Contemporary Animation (ICONA 2019), διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CIAK (“Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”).

Στο Φεστιβάλ ICONA 2019, που χρηματοδοτείται με το ποσό των 900.000 ευρώ από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, υποβλήθηκαν συνολικά 968 ταινίες προς αξιολόγηση, εκ των οποίων επιλέχθηκαν για προβολή και συμμετοχή στο διαγωνιστικό μέρος 135 (72 ταινίες μικρού μήκους και 63 σπουδαστικές) προερχόμενες από 48 χώρες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης του οπτικοακουστικού τομέα με τις ελληνικές περιφέρειες. Η ενίσχυση αυτή, βάσει των αντικειμενικών στόχων του έργου θα έχει επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στον τουρισμό.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, «πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία εμπίπτει στη βασική στοχοθεσία του έργου CIAK, ήτοι την έμπρακτη ενίσχυση της διασύνδεσης του οπτικοακουστικού τομέα και της οπτικοακουστικής παραγωγής με τις περιφέρειες που συμμετέχουν σε αυτό , με άμεσα και απτά αποτελέσματα του Ιονίου Πανεπιστημίου».

Οι ταινίες που συμμετέχουν θα προβληθούν εντός των τριών ημερών της διοργάνωσης και θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν ο Κων/νος Τηλιγάδης – Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Βασίλης Καραμητσάνης – Animasyros και ο Παναγιώτης Κυριακουλάκος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι πρώτες σε βαθμολογία ταινίες ανά κατηγορία θα βραβευτούν, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την απονομή βραβείου κοινού.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα CIAK διά του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή Μιχαήλ Παναγόπουλο, έχοντας αναλάβει ως βασική αρμοδιότητα τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και του Φεστιβάλ ICONA. Οι υπόλοιποι εταίροι από την Ελλάδα είναι οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, ενώ από την Ιταλία προέρχεται ο επικεφαλής εταίρος του έργου Foundation Apulia Film Commission.

«Αυτή η διεθνής διάσταση της πρώτης κιόλας διοργάνωσης του Φεστιβάλ ICONA στηρίζεται μεταξύ άλλων στην ιδιαίτερη ακαδημαϊκή ανάπτυξη του τομέα του animation που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί συνιστώσα της πολυετούς συνολικής προσπάθειας του Τμήματος για την εγκαθίδρυση ενός πόλου ακαδημαϊκής καλλιτεχνικής αριστείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με έμφαση και εξειδίκευση στον τομέα των Ψηφιακών-Διαδραστικών Οπτικοακουστικών Τεχνών. Ταυτόχρονα με την λειτουργία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και την αντίστοιχη εμβληματική του παρουσία σε εθνικό επίπεδο στο χώρο της μουσικής τέχνης, η Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών καλύπτει με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, αλλά και με τρόπο ολοκληρωμένο, πολλαπλά πεδία της σύγχρονης τέχνης, προωθώντας την τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος.

Το Φεστιβάλ ICONA θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα τελετών της Ιονίου Ακαδημίας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.