Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο

Διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο με τίτλο One State, Many Worlds: Crete in the Late Minoan II-IIIA2 period (1470-1350 BC) διοργανώνεται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, το Consiglio Nazionale delle Ricerche της Ιταλίας και το Università Telematica Internazionale Uninettuno (Ρώμη), από τις 21 έως και τις 23 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 35 περίπου επιστημόνων από την Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει πεδίο συζητήσεων για μία από τις ακανθώδεις περιόδους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, όταν ο πολιτισμικός χαρακτήρας της Κρήτης και το σύστημα διοίκησής της χαρακτηρίστηκαν από σημαντικές αλλαγές. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έρευνας στην Κρήτη, για την Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο (14ος-12ος αι. π.Χ.), έφεραν στο φως πληθώρα νέων δεδομένων, τα οποία υπήρξαν καθοριστικά τόσο για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας, όσο και για τη διερεύνηση των πολυσήμαντων πτυχών του πολιτισμικού γίγνεσθαι εντός του νησιού.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα δοθεί διάλεξη της δρος Μαρίας Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, Επίτιμης Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στις 18.30, με τίτλο «Η άφιξη των «Μυκηναίων» στην περιοχή των Χανίων: αρχαία παράδοση και ανασκαφικά δεδομένα».