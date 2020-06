Διατηρώντας τη γονιμότητα

Αναζωογόνηση Ωοθηκών και Ενδομητρίου (PRP)

Η βιολογική ηλικία των ωοθηκών έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα γονιμότητας. Καινούργια ωάρια δεν αναπτύσσονται στις ωοθήκες και οι γυναίκες έχουν μια αποθήκη όλων των ωαρίων από την ημέρα γέννησης τους. Έχει διαπιστωθεί ότι η αποθήκη ωαρίων (ωοθηκικό απόθεμα) μιας γυναίκας μειώνεται με το χρόνο, γεγονός που με τη σειρά της οδηγεί σε μείωση τόσο του αριθμού όσο και της ποιότητας των ωαρίων, καθώς μεγαλώνει.

Το ποσοστό της κακής ανταπόκρισης στη διέγερση με γοναδοτροπίνες είναι περίπου 9-24% στις γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική. Γυναίκες που θεωρούνται «φτωχn Barcelona.he “γιαestuterus and measure the endometrial width. and Gynecology in Barcelona.he “ές» ανταποκρίτριες σε ορμονική διέγερση συνήθως συνδέονται με αυξημένη τιμή στην ορμόνη FSH και μειωμένες τιμές της ορμόνης ΑΜΗ καθώς και επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες εξωσωματικέςn Barcelona.he “γιαestuterus and measure the endometrial width. and Gynecology in Barcelona.he “. Οι ασθενείς που δεν επιθυμούν να στραφούν στη δωρεά ωαρίων μπορούν τώρα να έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη γονιμότητά τους με τη βοήθεια του ωοθηκικού PRP.

Ορισμένες γυναίκες κατά την διάρκεια της θεραπείας με εξωσωματική δεν έχουν δεκτικό ενδομήτριο (έπειτα από υπερηχογραφικό και ορμονικό έλεγχο) με αποτέλεσμα να έχουν μειωμένα ποσοστά επιτυχίας. Η ενδομήτρια έγχυση με PRP μπορεί να αυξήσει τη δεκτικότητα του ενδομητρίου με την πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Επιστήμη του PRP

Το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) χρησιμοποιείται στη θεραπεία διαφόρων ιατρικών περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της οστεοαρθρίτιδας και της τενοντίτιδας, λόγω των αντιμικροβιακών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων του. Από την εισαγωγή του αυτόλογου πλούσιου σε αιμοπετάλια πλάσματος (PRP) στην ιατρική πρακτική, διάφορες μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι η εφαρμογή PRP μπορεί να ενισχύσει την επούλωση και τη διαδικασία αντι-γήρανσης, χρησιμοποιώντας αναγεννητική αγγειογένεση λόγω των πολλαπλών αυξητικών παραγόντων και των κυτοκινών που εμπλέκονται.

Τα αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά συστατικά στο αίμα που συνήθως βοηθούν στην πήξη. Τα αιμοπετάλια φέρουν πολλούς παράγοντες ανάπτυξης, οι οποίοι είναι σημαντικοί λόγω της ικανότητάς τους να αναπλάθουν ιστούς καθώς και των μιτογόνων, χημειοτακτικών, νεοαγγειακών και αντιφλεγμονωδών τους επιδράσεων. Αυτά είναι σε μικρά σωματίδια εντός των αιμοπεταλίων που κατά την διάρκεια της έγχυσης PRP απελευθερώνουν αυτές τις κυτοκίνες και αυξητικούς παράγοντες στους ιστούς βοηθώντας τους να αναγεννηθούν. Στον ηλικιωμένο ωοθηκικό ιστό σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το PRP για να αναζωογονήσουμε μερικούς φυσιολογικούς ιστούς των ωοθηκών, να τονώσουμε την αγγειοποίηση, προκειμένου να βελτιώσουμε την παροχή αίματος και τελικά να αποκαταστήσουμε μερική ή ολική ωοθηκική λειτουργία.

PRP στην Αναπαραγωγική Ιατρική

Το PRP είναι μία καινούργια τεχνική, που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια στην αναπαραγωγική ιατρική και κυρίως σε περιστατικά χαμηλής πρόγνωσης. Οι περισσότεροι γιατροί αναφέρονται στην καλή εμπειρία που είχαν με τη χρήση του PRP, όμως παγκοσμίως η εμπειρία είναι περιορισμένη και δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός περιστατικών ούτως ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της αποτελεσματικότητάς του και επαρκείς στατιστικές. Το PRP χρησιμοποιείται:

1. Στην αναζωογόνηση των ωοθηκών γυναικών, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης με αποτελέσμα να παράγουν λίγα ωάρια

2. Σε γυναίκες που έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση.

3. Για γυναίκες που είναι άνω των 40 ετων με μειωμένη ωοθηκική δραστηριότητα.

4. Για τις γυναίκες που παρά την κατάλληλη αγωγή, το ενδομήτριο παραμένει λεπτό και τα έμβρυα δεν εμφυτεύονται με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην μένει έγκυος

Αυξάνει το PRP την πιθανότητα να μείνει έγκυος μία γυναίκα;

Το PRP μπορεί να μετατρέψει τα βλαστικά κύτταρα που υπάρχουν στα ωοθυλάκια, σε ωάρια με τη βοήθεια των αυξητικών παραγόντων που περιέχει. Στις γυναίκες που ο οργανισμός τους ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο PRP μπορεί να επιτευχθεί φυσική σύλληψη ή αν προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας.

Ειναι ασφαλές το PRP;

To PRP θεωρείται πολύ ασφαλές δεδομένου ότι είναι αυτόλογο δηλαδή χρησιμοποιεί το ίδιο αίμα του ασθενούς για έγχυση στις ωοθήκες ή στο ενδομήτριο. Δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης ή αλλεργικής αντίδρασης και θεωρείται ελάχιστα επεμβατική διαδικασία.

Ο Δρ. Διαμαντής Δαφνής είναι Κλινικός Εμβρυολόγος