ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Διαπολιτισμικές ανταλλαγές για νέους από όλο τον κόσμο

Η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων σε νέους μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές είναι ένας από τους κύριους στόχους του δικτύου της AIESEC, που για πρώτη φορά δραστηριοποιείται στην Κρήτη μέσω του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και ένας από τους προορισμούς που επιλέχθηκε να επισκεφθούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι το Μουσείο Τυπογραφίας.

Οπως επεσήμανε η Βασιλική Τελχάρεϊ, υπεύθυνη του προγράμματος “The middle of the world” του τομέα IGV (Incoming Global Voluntear) της ΑIESEC: «Με το πρόγραμμα “The middle of the world” το καλοκαίρι πρόκειται να υποδεχτούμε στην Κρήτη δώδεκα άτομα από το εξωτερικό για να γνωρίσουν και να διαφημίσουν με τον τρόπο τους τα μουσεία και τις ομορφιές της Κρήτης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Μαΐου μέχρι τις 3 Αυγούστου και οι επισκέπτες θα έχουν την υποχρέωση συγκεντρώσουν υλικό και να κάνουν γνωστές τις εμπειρίες τους από τα μέρη που επισκέφθηκαν σε ιστοσελίδες, μέσα από κείμενα, φωτογραφίες, video κλπ. Μέσα σε αυτές τις έξι εβδομάδες παραμονής τους στην Κρήτη, τα άτομα αυτά θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια πιο προσωπική άποψη για την κρητική κουλτούρα και τον πολιτισμό, βασισμένη στις εμπειρίες που θα βιώσουν και στα επιλεγμένα μέρη που θα επισκεφθούν».

«Θεωρούμε ότι το Μουσείο Τυπογραφίας είναι ένας πολύ ιδιαίτερος προορισμός», συμπλήρωσε η κ. Τελχάρεϊ, «ένα μοναδικό μουσείο που προσφέρει στους επισκέπτες του μία ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας της Τυπογραφίας και της σημασίας της, ενώ ιδιαίτερη αξία έχει και η σύνδεση της Τυπογραφίας με την ιστορία της Κρήτης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην τελευταία αίθουσα του μουσείου, καθώς τα ντοκουμέντα αυτά προσφέρονται για πολλούς συσχετισμούς».

«Είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται στην Ευρώπη» τόνισε η κ. Τελχάρεϊ «και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε με επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο για την καθιέρωσή του στον ευρωπαϊκό χώρο με αφετηρία την Κρήτη. Το πρόγραμμα αυτό ήδη υλοποιείται σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής».

Η AIESEC είναι ένα διεθνές δίκτυο που διοικείται και αποτελείται αποκλειστικά από άτομα ηλικίας 18-30 ετών, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στους νέους μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές, φύσης εθελοντισμού, επιχειρηματικότητας ή πρακτικής άσκησης. Από το 2015, η AIESEC συνεργάζεται με τον ΟΗΕ με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η AIESEC Ελλάδος ιδρύθηκε το 1956 και σήμερα έχει παρουσία σε 7 πόλεις και 9 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αποτελείται από 300 ενεργά μέλη και μόλις τα τελευταία 3 χρόνια έχει επηρεάσει περισσότερους από 3000 νέους. Το 2018, οι δράσεις της AIESEC Ελλάδος εντάχθηκαν στην Εθελοντική Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη της Ατζέντας 2030.