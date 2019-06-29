Αριστεύσαντες σε σχολεία των Χανίων*
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
Α ΤΑΞΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ 20
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΗΛΙΑΚΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 19,9
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 19,9
ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 19,9
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19,6
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19,6
ΤΣΑΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 19,6
ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 19,3
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 19,3
ΚΟΡΚΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 18,9
ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 18,8
ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18,8
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 18,8
ΝΤΟΥΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 18,6
Β ΤΑΞΗ
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 20
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΚΑΣΣΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 20
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 19,5
ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 19,5
ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 19,3
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 19,1
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19
ΚΙΦΕΡ ΣΑΝΤΟΡ-ΥΑΚΥΝΘΟΣ 18,7
Γ ΤΑΞΗ
ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19,9
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 19,9
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19,9
ΒΙΓΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19,8
ΤΣΑΠΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 19,8
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19,7
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 19,7
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19,5
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 19,1
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 19,1
ΜΑΝΤΣΕΛΛΙ ΑΝΤΡΕΑ 18,9
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΝΤΟΡΙΝΑ 18,9
ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18,7
ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18,6
ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18,6
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 18,5
* Τα ονόματα αναγράφονται, όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα σχολεία