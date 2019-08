2η συνάντηση αποφοίτων του ΜΑΙΧ

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019, στις 8 το βράδυ, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM ΜΑΙCh) πραγματοποιεί την 2η Συνάντηση Αποφοίτων, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο χώρο του Διεθνούς Συνεδριακού του Κέντρου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την έναρξη του προγράμματος θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθ. Βασίλειος Διγαλάκης.

Το θέμα της φετινής συνάντησης είναι «CIHEAM’S Multiculturalism as a Contribution to Personal and Professional Evolvement» / «Η πολυπολιτισμικότητα του CIHEAM παράγοντας της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από απόφοιτους και στελέχη του ΜΑΙΧ και συνεχίζεται με δείπνο στο εστιατόριο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» του Ινστιτούτου.

Το πνεύμα της εκδήλωσης είναι η αναζωπύρωση και η δημιουργία νέων αναμνήσεων, η διεύρυνση του δικτύου αποφοίτων και η ενδυνάμωση των σχέσεων του ΜΑΙΧ με τους απόφοιτούς του πολλοί από τους οποίους κατέχουν ακαδημαϊκές, ερευνητικές καθώς και υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα τους, στην κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Αμερική και τον Καναδά.

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι παρακαλούνται να εγγραφούν διαδικτυακά μέσω του παρακάτω συνδέσμου http://alumni2019.maich.gr/users/sign_up μέχρι την Τετάρτη 14/8/2019. Η συμμετοχή για τους απόφοιτους του ΜΑΙΧ είναι δωρεάν μέσω της διαδικτυακής εγγραφής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της συνάντησης http://alumni2019.maich.gr

Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή 130 άτομα από 31 χώρες .

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το

Τμήμα Οργάνωσης Συνεδρίων του

Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων

Τηλ.28210 35080-81 E-mail:confer@maich.gr»