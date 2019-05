25 χρόνια B.E.S.T. στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ανοιχτή ημερίδα για τον εορτασμό των 25 χρόνων λειτουργίας

φοιτητικού οργανισμού B.E.S.T. Chania Πολυτεχνείου Κρήτης (1994-2019), διοργανώνεται την Πέμπτη στην Αίθουσα Γ2.2 του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά:

«Ο Οργανισμός ​BEST Chania Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί τοπικό γραφείο του Πανευρωπαϊκού ομώνυμου οργανισμού BEST (Board of European Students of Technology).Ο BEST είναι μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός, αποτελείται από ​97 Πολυτεχνεία ​σε ​34 χώρες σε όλη την Ευρώπη και αλληλεπιδρά με περισσότερα από 3300 ενεργά μέλη καθώς και 1,7 εκατομμύρια φοιτητές κάθε χρόνο. Ως όραμα έχει την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων φοιτητών και την προσφορά επιπλέον γνώσεων σε αυτούς, σε ακαδημαϊκά και μη θέματα.

Ο BEST ως ο μεγαλύτερος πανευρωπαϊκός οργανισμός για φοιτητές μηχανικούς, κάνει το όραμά του πράξη μέσα από τις δράσεις που προσφέρει στους φοιτητές.

Οι δράσεις αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Συμπληρωματική εκπαίδευση ​→ Διοργάνωση σεμιναρίων ακαδημαϊκού και μη ενδιαφέροντος, όπως και άλλων διοργανώσεων, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πολυτεχνείων και την προσφορά επιπλέον γνώσεων στους φοιτητές τους.

Ενασχόληση με την εκπαίδευση και τη βελτίωσή της.​→ Συνεργασία μηχανικών στις ακαδημαϊκές και μη διοργανώσεις, προτάσεις για την βελτίωση της εκπαίδευσης των μηχανικών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διοργανώσεων όπου συζητούνται και προτείνονται λύσεις σε καίρια προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος σε ακαδημαϊκό επίπεδο, γεφύρωση των φοιτητών μηχανικών με τους αποφασίζοντες, ανάπτυξη του πνεύματος ομαδικότητας.

Επαγγελματική σταδιοδρομία​→ Ο BEST συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική ανέλιξη του νέου μηχανικού, μέσω της Database βιογραφικών, των Career Newsletters και των Διοργανώσεων ημερίδων έκθεσης καριέρας. Μέσω αυτών φέρνει πιο κοντά τους φοιτητές μηχανικούς με την αγορά εργασίας καθώς και τις απαιτήσεις της.