Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, 2026
Ζωντανές οι μνήμες στους Λάκκους από τα ναζιστικά εγκλήματα (φωτ. & video)

Γιώργος Κώνστας
Ζωντανή παραμένει η μνήμη των Λακκιωτών και των άλλων κατοίκων της ρίζας των Λευκών Ορέων για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
Στην εκδήλωση το πρωί της Κυριακής για το μπλόκο του Φλεβάρη του 1944 ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου καθώς και των τοπικών φορέων .

Στην «ανάγκη διατήρησης της μνήμης, ώστε να μην ξεχάσουμε ποτέ τα γεγονότα αυτά» τόνισε ο κ. Γιαννης Πλατσιδάκης , εκ μέρους των συγγενών των ανθρώπων που στάλθηκαν στο Μαουτχάουζεν και στα υποστρατοπεδα του .

Στα γεγονότα του Φλεβάρη του 1944 αναφέρθηκε η γιατρός Πηνελόπη Ντουντουλάκη. Η κύκλωση του χωριού, η βίαιη απόσπαση των ανδρών από τα σπίτια τους, το μίσος και η επιθυμία των επιτιθεμένων να τρομοκρατήσουν τους Κρητικούς περιγράφηκαν από την κ. Ντουντουλάκη που απέδωσε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Ξεχωριστή ήταν η αναφορά στις συζύγους, μητέρες, αδελφές των θυμάτων που σήκωσαν το “σταυρό του μαρτυρίου” τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η ομιλήτρια στο ζήτημα των Γερμανικών αποζημιώσεων.
Ακολούθησε η ομιλία του συγγραμματέα του ” Εθνικού συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα ” δρ. Αριστομένη Συγγελάκη.
Υπογράμμισε το ρόλο των Λακκιωτών σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες δίνοντας έμφαση στη Μάχη της Κρήτης και την αντίσταση.«Αυτός εδώ ο τόπος με τον αγώνα και το αίμα του πρωταγωνίστησε στον αντιφασιστικό αγώνα που έδωσε την Ευρώπη από τη λαίλαπα του ναζισμού» επεσήμανε μεταξύ άλλων .
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η επιζήσασα της καταστροφής της Καντάνου κ. Ι. Κανδαράκη, ενώ διαβάστηκε μήνυμα της Αυστριακής βουλευτή κ. Katrin Auer.
Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων η υφυπουργός Σ. Βολουδάκη, ο βουλευτής Α. Μαρκογιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Καλογερης, ο δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδρακης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Χ. Μακράκη- Χαριτάκη και Α. Μαρινάκης.

