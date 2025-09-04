menu
29.5 C
Chania
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Ζωή – διατροφή των αγροτών στην αρχαιότητα

Αναστάσιος Τριποδιανάκης
Αναστάσιος Τριποδιανάκης
0

Οι αγρότες της αρχαίας Ελλάδας ήταν το βασικό τµήµα της παραγωγικής δύναµης της, διότι συνέβαλαν στην περιοχή τους, είτε την οικονοµική ευµάρεια, είτε είτε στο λιµό της. Αυτή η διαφοροποίηση δικαιολογείται από το πόσο η ετήσια παραγωγή των προϊόντων τους, ήταν σε καλό επίπεδο ή ήταν µηδενικό, το οποίο βασικά αυτό οφείλετο και οφείλεται σήµερα, στις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα πίστευαν ότι αν οι θεοί τους ευλογούσαν µε καλές εσοδείες, τότε είχαν και να φάνε και να κάνουν επικερδές εµπόριο ή στην αντίθετη περίπτωση κινδύνευαν µε πείνα, µε την πιθανότητα να απολέσουν τα κτήµατα τους, ακόµα και να βρεθούν στο επίκεντρο του µένους των αρχόντων ή βασιλιάδων της περιοχής τους.
Ιστορικά από τον Όµηρο έχουµε αρκετές περιγραφές για τις περιπέτειες και την ζωή που περνούσαν οι αγρότες εκείνη την εποχή. Ξεκινώντας από την Μινωική εποχή και µέχρι σχεδόν τα κλασικά χρόνια, η γη και τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία παράγονταν δεν ανήκαν στους αγρότες, αλλά στους άρχοντες της περιοχής. Αυτή η προϋπόθεση εργασίας των αγροτών τα χρόνια εκείνα, δεν εξασφάλιζε την διατροφική ευηµερία των, γιατί όλη η παραγωγή έπρεπε να αποδοθεί στους ανθρώπους των ιερών και των ανακτόρων, ως προσφορά και ως φόρος
Απεναντίας ο άρχοντας της εκάστοτε περιοχής είχε και τον ρόλο του διαχειριστή των παραγόµενων αγαθών. Πριν εµφανιστούν τα νοµίσµατα, έδιναν ως πληρωµή για εργασίες των αγροτών, διάφορα εδώδιµα αγαθά. Ως παράδειγµα έχουµε πληροφορίες από την Πύλο του Νέστωρα, ότι χορηγήθηκε οίνος, από 9,5 λίτρα έως και 48 λίτρα, ως πληρωµή σε κάποιον ή κάποιους για την εργασία των
Το ίδιο ίσχυε και για άλλους εργάτες και τεχνίτες του βασιλείου, που πληρώνονταν σχεδόν πάντα σε είδος και ειδικότερα µε τροφή, ή στην ακατέργαστη ή επεξεργασµένη µορφή τους
∆υστυχώς οι αρχαίοι αγρότες εκτός από τα παραπάνω προβλήµατα είχαν
να αντιµετωπίσουν και άλλες αντιξοότητες, όπως τα καιρικά φαινόµενα,τις διάφορες επιδροµές αγρίων ζώων, διαχρονικές συγκρούσεις πολεµικού χαρακτήρα και φυσικά ληστρικές επιδροµές, µε τα γνωστά αποτελέσµατα επηρεασµού των αγροτικών εργασιών τους. Μόνον οι αγρότες της Αθήνας κατάφεραν να µπορούν να ελέγχουν καλύτερα την τύχη τους και µάλιστα κάποιοι να µπορέσουν να ανελιχτούν οικονοµικά και κοινωνικά
∆ιατροφικά στα κλασικά χρόνια οι αγρότες ήταν προνοµιούχοι σε σχέση µε τους κατοίκους των πόλεων. Κατ αρχή είχαν στη διάθεση τους µέρος των καλλιεργούµενων, είτε για να τα καταναλώνουν, είτε να τα εµπορεύονται. Επί πλέον ήταν και κτηνοτρόφοι και έτσι είχαν στη διάθεση τους κρέας, που για ένα κάτοικο της πόλης ήταν σχεδόν απλησίαστο οικονοµικά
Τέλος είχαν στη διάθεση τους, από άγρια φρούτα και λαχανικά, µέχρι άγρια θηράµατα, στα δε ποτάµια, λίµνες και θάλασσα, όσοι ήταν πλησίον τους, µπορούσαν να αλιεύσουν ψάρια. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και σήµερα στις κοινωνίες µας
Η µαγειρική που χρησιµοποιούσαν ήταν κατά κανόνα απλή, χωρίς τη χρήση πολλών µπαχαρικών και άλλων σκευασµάτων.

ΧΗΜΙΚΟΣ (Τ.Υπ.Αγοράς Τροφίµων)
Πηγές ∆ιάφορα συγγράµµατα

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum