Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος για τη δολοφονία της μητέρας και της αδελφής του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (30/03) στην περιοχή του Ζωγράφου, καθώς δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στην οδό Κουσίδη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το ertnews, συνελήφθη ο γιος της οικογένειας για τη δολοφονία της μητέρας και της αδελφής του, μετά από εντολή του εισαγγελέα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι οι δύο άτυχες γυναίκες πέθαναν μόνες τους και πως τοποθέτησε τις σορούς στο σφραγισμένο δωμάτιο στου Ζωγράφου, καθώς δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Ο γιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή τρεις μήνες πριν. Συγγενείς υποστηρίζουν πως είχαν τρεις μήνες να επικοινωνήσουν με τις δύο γυναίκες, ενώ ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο, ανέφερε ότι οι σοροί βρίσκονταν στο διαμέρισμα για πάνω από έναν μήνα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η εξαφάνισή τους είχε δηλωθεί νωρίτερα στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου από τα αδέλφια τους, που ανησυχούσαν καθώς οι γυναίκες είχαν καιρό να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Η αστυνομία βρήκε τα θύματα σε ένα σφραγισμένο δωμάτιο του διαμερίσματος, με την πόρτα καλυμμένη με στόκο. Το γεγονός ότι οι δύο γυναίκες ήταν σε αποσύνθεση υποδηλώνει ότι βρίσκονταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, στις 28 του μήνα είχε προηγηθεί έρευνα στο ίδιο διαμέρισμα, όπου ο γιος των γυναικών δήλωσε ότι μένουν σε άλλη διεύθυνση. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν τότε τα θύματα και επέστρεψαν χθες το βράδυ με εισαγγελική εντολή για νέα έρευνα.

Ολόκληρο το υπόλοιπο διαμέρισμα βρισκόταν σε καλή κατάσταση, ενώ μόνο το δωμάτιο όπου ήταν οι δύο γυναίκες ήταν σφραγισμένο.